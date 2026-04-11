El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Las rondas de negociaciones que mantienen activas las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad, capital de Pakistán, están en pleno desarrollo durante este sábado 11 de abril y se anunció que habrá una más -la tercera de ellas- entre la noche de la jornada de hoy y mañana. En ese sentido, la televisión estatal iraní detalló que “los expertos de ambas partes están intercambiando textos” en donde se establecen los puntos estratégicos que cada una de las delegaciones exige a fin de poder llegar a la tan ansiada paz en Medio Oriente.

Pakistán es el país mediador en este conflicto que data del pasado sábado 28 de febrero, pero el centro de la escena lo ocupa Israel y sus bombardeos que se mantienen activos en el Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah, lo que dificulta, entorpece y pone en riesgo la propuesta de paz que plantean Washington y Teherán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Incluso, en ese sentido, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó lo definido por Israel de dejar fuera de la propuesta de tregua a El Líbano, una posición que Irán no avala y por la que se rompió la tregua de dos semanas que se había iniciado el pasado martes 7 de abril.

La exigencia de EE.UU. para que Irán no tenga armas nucleares

Ya lo planteó Trump en una de sus tantas declaraciones de las últimas semanas, cuando sostuvo el viernes pasado que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”. “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”, enfatizó el presidente republicano.

Donald Trump y su postura respecto de Irán. Foto: via REUTERS

Entretanto, desde Irán sostienen que parte de sus exigencias estriban en que se levanten las sanciones internacionales contra ellos y, por supuesto, que acaben los bombardeos de Israel en Beirut. Mientras intentan acercar posiciones, ya fueron celebradas dos reuniones de paz en Islamabad y probablemente tenga lugar una tercera en el transcurso de las próximas horas.