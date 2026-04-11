La delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf Foto: REUTERS

Las miradas del mundo se concentran este fin de semana en Pakistán, donde Estados Unidos e Irán iniciarán conversaciones de alto nivel con el objetivo de abrir un camino diplomático que permita poner fin a la guerra que desde enero sacude Medio Oriente. Aunque el encuentro despierta expectativas globales, llega marcado por desconfianzas profundas, demandas cruzadas y un escenario militar aún activo en varios frentes.

Las delegaciones llegaron a Islamabad bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras los mercados financieros y los principales actores regionales siguen de cerca cada movimiento. Se trata del primer intento serio de negociación directa desde el estallido del conflicto, y su resultado podría redefinir el equilibrio de poder en la región.

Quiénes participan y por qué Islamabad es clave

El diálogo contará con figuras centrales del tablero internacional. Por el lado estadounidense, la comitiva está encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por enviados especiales con acceso directo a la Casa Blanca. En representación de Irán, lidera el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto al ministro de Relaciones Exteriores.

La elección de Pakistán como sede no es casual. El gobierno de Islamabad busca posicionarse como actor diplomático regional, ofreciendo un territorio neutral y canales de comunicación aceptables para ambas partes. El primer ministro paquistaní asumió un rol activo como facilitador, consciente de que el proceso será largo y políticamente delicado.

JD Vance y Mohammad Bagher Ghalibaf Foto: REUTERS

Demandas opuestas y líneas rojas difíciles de cruzar

Desde Washington, el mensaje previo fue claro: Estados Unidos exige garantías totales sobre el programa nuclear iraní, el desmantelamiento de sistemas de misiles y la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. También busca cortar el respaldo de Teherán a grupos armados que operan en la región.

Irán, en cambio, llega a la mesa con reclamos propios. Entre ellos, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos financieros congelados y el reconocimiento de su derecho al desarrollo nuclear con fines civiles. Además, exige garantías de seguridad, el retiro de tropas extranjeras y el fin de las operaciones militares aliadas a Israel en territorios vecinos.

Un conflicto que aún sigue activo

Mientras se anuncian gestos diplomáticos, la situación sobre el terreno continúa siendo volátil. En el Líbano, los enfrentamientos con Hezbollah no se detuvieron, y el gobierno israelí dejó en claro que cualquier tregua parcial no se extiende automáticamente a otros frentes del conflicto.

Esta dualidad entre diálogo y acción militar agrega presión a las negociaciones y reduce el margen de maniobra política de ambas delegaciones, especialmente frente a sus respectivas opiniones públicas.

Impacto global: petróleo, mercados y geopolítica

La sola posibilidad de un acuerdo tuvo efectos inmediatos en los mercados internacionales. Las principales bolsas reaccionaron con subas, mientras que los precios del petróleo registraron caídas significativas tras semanas de alta volatilidad. El futuro del estrecho de Ormuz es un punto crítico: por allí circula cerca del 20% del crudo mundial.

Gobiernos de Asia, Europa y Medio Oriente siguen el proceso con atención, conscientes de que un fracaso diplomático podría disparar una nueva escalada con consecuencias globales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Un camino largo y cargado de incertidumbre

Aunque el inicio de las conversaciones representa un paso significativo, los analistas coinciden en que no habrá soluciones rápidas. Las diferencias estructurales, el historial de acuerdos fallidos y la dinámica interna de ambos países convierten este diálogo en una prueba de resistencia política más que en una negociación convencional.

Por ahora, Islamabad se transforma en el corazón de una apuesta diplomática de alto riesgo. El mundo espera señales concretas que indiquen si esta mesa de negociación es el principio del fin del conflicto o apenas una tregua frágil en una crisis mucho más profunda.