Donald Trump volvió a pronunciarse sobre el acuerdo de paz con Irán. Foto: REUTERS

Donald Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social sobre el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego con Irán. Aseguró que sus tropas permanecerán desplegadas en torno al terreno iraní y listas para atacar “si por alguna razón no se cumple”.

Además, afirmó que “no habrá armas nucleares” y que el Estrecho de Ormuz permanecerá “abierto y seguro”. Todo en marco de la polémica reacción en la que prometió que toda una civilización desaparecería por sus ataques, de la que luego se arrepintió.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué dijo Donald Trump

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado”, afirmó Trump.

Continuó: “Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Donald Trump vía Truth Social Foto: Trump en Truth Social

Además, comentó que “se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario”. Y agregó: “No habrá armas nucleares y el Estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro”.

Finalizó con el mensaje de que sus “grandes Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡Estados Unidos ha vuelto!"