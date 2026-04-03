Ataque de EE.UU. e Israel en Irán. Foto: X/@AR_Chaudhary

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas tras una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según se informó, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó ofensivas contra puentes en territorio iraní, lo que desató una rápida respuesta del régimen persa, que volvió a atacar plantas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico.

En paralelo, el conflicto también se intensificó en el frente entre Israel y Hezbollah. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo bombardeos en el sur del Líbano y, de acuerdo con fuentes oficiales, mataron a 15 integrantes de la organización, además de atacar infraestructura vinculada al grupo.

Bombardeos entre Israel e Irán en Medio Oriente. Foto: Reuters (West Asia News Agency)

En medio de este escenario de creciente violencia, el papa León XIV hizo un llamado a retomar el diálogo. El Sumo Pontífice mantuvo una comunicación con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con el objetivo de impulsar gestiones que ayuden a descomprimir la situación y avanzar hacia una salida pacífica en la región.

Conflicto en Medio Oriente: unos 40 países analizan sanciones contra Irán por el cierre del estrecho de Ormuz

Unos 40 países analizan la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado tras una reunión virtual convocada por Reino Unido.

Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de “asegurar la libertad de navegación y reabrir” esa vía marítima, que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que EE.UU. e Israel iniciaron su ofensiva.

El pasado martes 31 de marzo, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, sin precisar la cantidad, y prohíbe el tránsito de buques de EE.UU. e Israel. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que el pago podría ascender a dos millones de dólares (1,7 millones de euros) por buque o un sistema basado en el cargamento, similar al Canal de Suez.

Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores, durante reunión virtual sobre Irán. Foto: via REUTERS

El comunicado difundido en Londres señala que el paso es “uno de los corredores marítimos más críticos del mundo”, utilizado para transportar suministros vitales como fertilizantes para África e hidrocarburos que abastecen hogares, el transporte aéreo y el comercio internacional. Los países aliados debatieron aumentar la presión diplomática y “explorar medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones, si el estrecho permanece cerrado”.