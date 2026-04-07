Autobuses de China en Nicaragua. Foto: Web.

China y Centroamérica avanzan en la renovación de la movilidad colectiva de los países de la región. Con una nueva entrega de 180 buses eléctricos Yutong, que se suman a los 500 enviados en 2025, potencia la movilidad en Nicaragua. Según indicaron, el gobierno local prioriza la sustitución de flotas obsoletas para actualizar el sistema de transporte.

El vínculo económico y político entre Managua y Pekin se fortaleció tras la reanudación de las relaciones bilaterales en diciembre de 2021. El acuerdo firmado en Managua facilitó la incorporación de 2.280 autobuses y minibuses provenientes de China entre 2023 y comienzos de este año, lo que reafirma una estrategia geopolítica de largo plazo.

Los autobuses, fabricados por Yutong, una de las compañías líderes a nivel global en movilidad urbana, comenzaron a circular en distintas ciudades del país, representando mucho más que una simple actualización vehicular.

Autobuses de China en Nicaragua. Foto: Web.

Su desembarco constituye la primera fase de un plan más amplio: China tiene previsto entregar un total de 600 unidades a lo largo de 2026, con el objetivo de modernizar progresivamente la flota nacional.

Cómo son los buses Yutong

Estas unidades cuentan con características que elevan el estándar del transporte público:

Aire acondicionado para mayor confort en climas cálidos.

Frenos ABS que aumentan la seguridad vial.

Cámaras integradas que mejoran el control operativo y la prevención de incidentes.

Asientos ergonómicos, diseñados para brindar una experiencia de viaje más cómoda.

Para miles de ciudadanos que dependen del transporte público todos los días —para ir al trabajo, a la escuela o regresar a casa— estas mejoras representan un cambio significativo en su rutina diaria.

Buses de China que incorpora Nicaragua. Foto: X/@VjavierHndz

Nicaragua, el país de Latinoamérica elegido por China para invertir en transporte urbano en la región

Nicaragua mejora su infraestructura vial mediante la integración de micros provenientes de China durante el primer trimestre de 2026. La agencia Xinhua ratificó la entrega de 500 vehículos en marzo del 2025 y 180 adicionales a cooperativas locales en febrero del 2026. La estrategia nacional ya acumula un total de 2.280 buses y microbuses, lo que establece a Managua como un punto logístico clave para la tecnología asiática en Centroamérica.

De este modo, la flota estatal suma 4.610 unidades destinadas a servicios municipales e intermunicipales bajo este esquema de cooperación internacional. El embajador Qu Yuhui se pronunció sobre la relevancia del proyecto y afirmó que los acuerdos entre ambas naciones están dirigidos “al sector social”, ya que buscan favorecer directamente a los operadores gremiales activos.

Auto chino Foto: JAC

Impacto en la movilidad urbana: qué cambios se esperan en el sistema de transporte de Nicaragua

La asignación del parque vehicular se extiende por distintos departamentos y zonas autónomas del Caribe con el fin de garantizar una modernización descentralizada. Según EFE, la meta es que las organizaciones de transporte “renueven gradualmente la totalidad de su flota”. En vez de crear una nueva institución estatal, el Gobierno decide reforzar a los operadores existentes, lo que afianza la presencia de la marca Yutong en el mercado de Nicaragua.

China, líder indiscutido en electromovilidad global

Chile y Colombia lideran el cambio hacia energías limpias en América Latina a través de amplias flotas de transporte público. El Ministerio de Transportes de Chile informó que Santiago contaba con 2.550 buses eléctricos en abril de 2025, número que se incrementó con la llegada de 300 unidades provenientes de Shanghái para el sistema Red Movilidad. A su vez, la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio confirmaron que la capital colombiana dispone de 1.485 vehículos de estas características, bajo la premisa de que la ciudad “continuará expandiendo su flota con nuevas adquisiciones de unidades de cero o bajas emisiones”.

Bandera de China. Foto: Reuters.

Por otro lado, la presencia de fabricantes asiáticos como BYD y Yutong se expande hacia Europa y África. En el Reino Unido, Transport for London incorporó el modelo BD11 en diversas rutas de Londres durante 2025, mientras que Grecia recibió 100 unidades ese mismo año. Esta tendencia también llegó a Marruecos en enero de 2026, donde la implementación de 723 vehículos para un evento continental reforzó la influencia tecnológica de China en la infraestructura de transporte a nivel global.