Cómo viajar sin costo Foto: Gobierno Buenos Aires

Viajar gratis en transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es una posibilidad real para miles de personas, y abril de 2026 aparece como un mes clave para aprovechar al máximo los beneficios vigentes, los regímenes especiales y las combinaciones inteligentes que permiten moverse sin gastar dinero.

Con el costo del transporte como uno de los gastos que más presión ejerce sobre el bolsillo, conocer cómo acceder al traslado gratuito o bonificado puede marcar una gran diferencia en la economía diaria. En esta guía completa te contamos quiénes pueden viajar gratis, cómo hacerlo y qué estrategias usar para reducir el gasto a cero.

¿Se puede viajar gratis en transporte público en Buenos Aires?

Sí. Aunque no existe un “boleto universal” gratuito para toda la población, hay múltiples programas, tarifas sociales y beneficios específicos que permiten viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes del AMBA.

En abril, mes sin recesos prolongados y con alta circulación laboral y educativa, estos beneficios cobran especial relevancia.

Las billeteras virtuales permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Grupos que pueden viajar gratis en abril de 2026

Jubilados y pensionados

Las personas jubiladas y pensionadas cuentan con pases gratuitos o tarifas especiales, especialmente en trenes metropolitanos y subtes. En muchos casos, el beneficio se activa automáticamente desde la tarifa social SUBE, siempre que los datos estén actualizados.

Personas con discapacidad

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar gratis en colectivo, tren y subte, sin límite horario. El beneficio también se extiende, en determinados casos, a un acompañante.

Estudiantes de nivel inicial, primario y secundario

El boleto estudiantil gratuito permite viajar sin cargo durante el ciclo lectivo. Abril es uno de los meses con mayor uso del beneficio y suele cubrir recorridos diarios hacia instituciones educativas públicas y privadas con subsidio estatal.

Docentes y auxiliares

En determinadas jurisdicciones, los trabajadores de la educación acceden a boletos educativos con descuentos totales o parciales, especialmente para trayectos laborales regulares.

Tarifa Social SUBE: la clave para pagar $0 o casi nada

La Tarifa Social SUBE no siempre implica un viaje completamente gratuito, pero combinada con otros factores puede llevar el costo efectivo a cero.

Está destinada a personas que cobran AUH, AUE, pensiones no contributivas, monotributistas sociales y titulares de programas sociales. El descuento base ronda el 55%, y se aplica automáticamente al apoyar la tarjeta.

En abril de 2026, mantener la SUBE registrada y validada será fundamental para no perder el beneficio.

Las líneas que cambian su recorrido Foto: redes

Estrategias para viajar gratis o sin gastar dinero

1. Combinación de beneficios

Muchos usuarios acumulan más de un beneficio: por ejemplo, estudiantes que también reciben tarifa social o jubilados con pases interurbanos.

2. Viajes dentro del mismo tramo horario

Algunos regímenes permiten múltiples viajes gratuitos o con descuento dentro de un período determinado, ideal para trasbordos.

3. Transporte educativo y universitario

Varias universidades públicas mantienen sistemas propios de transporte, o convenios con municipios que permiten traslados gratuitos en determinados recorridos.

¿Qué medios de transporte están incluidos?

En general, los beneficios alcanzan a:

Colectivos urbanos y suburbanos

Trenes metropolitanos (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano)

Subte y Premetro en CABA

Siempre es clave verificar si el beneficio aplica en horarios pico, fines de semana o feriados.

Recomendaciones clave para abril 2026

Registrar y actualizar la tarjeta SUBE

Revisar vencimientos de certificados y pases

Consultar en escuelas, universidades o sindicatos por beneficios específicos

Evitar pagar tarifa completa por desconocimiento

Viajar gratis en Buenos Aires en abril de 2026 no es un mito, sino una posibilidad concreta para quienes conocen el sistema y aprovechan los beneficios disponibles. En un contexto económico desafiante, informarse es tan importante como moverse, y el transporte público sigue siendo una herramienta clave de inclusión y ahorro.