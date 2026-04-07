Pakistán le pidió a Trump extender el plazo de negociaciones con Irán:

Donald Trump junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: REUTERS

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, pidió a las partes en conflicto en Medio Oriente que respeten un cese del fuego de dos semanas para “permitir que la diplomacia logre el fin concluyente de la guerra”, en una publicación en X.

También le pidió a Donald Trump que extienda su plazo sobre Irán por dos semanas y que Irán reabra el estrecho de Ormuz durante ese período.

Sharif declaró en X que los esfuerzos diplomáticos para la “solución pacífica” de la guerra con Irán están progresando “de manera constante, sólida y contundente, con el potencial de generar resultados sustanciales en un futuro próximo”, amplió.

El premier pakistaní etiquetó en la publicación al líder republicano, al vicepresidente estadounidense JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial, Steve Witkoff y a los líderes iraníes.

La respuesta de Estados Unidos

Donald Trump.Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump está revisando la propuesta de Pakistán de extender en dos semanas el plazo para que Irán llegue a un acuerdo, informó la Casa Blanca aproximadamente cuatro horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CBS News que Trump “ha sido informado de la propuesta y dará una respuesta”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Milei y Trump se reunirán en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Durante una llamada telefónica con Fox News el martes, el presidente dijo que “estamos en negociaciones acaloradas”, pero se negó a decir cómo se sentía respecto a las conversaciones.