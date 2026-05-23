Existiría un acercamiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Foto: REUTERS

Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas horas en Teherán permitieron avances significativos hacia un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Medio Oriente y encauzar la discusión sobre el programa nuclear iraní.

La información fue difundida por la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR), luego de la visita oficial del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, a Teherán. Según el comunicado, las conversaciones desarrolladas durante las últimas 24 horas dejaron “avances alentadores hacia un entendimiento final”.

Podrían cesar los ataques en Medio Oriente. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

Marco Rubio también anunció avances en las negociaciones con Irán

El anuncio coincidió con declaraciones realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró desde la India que Washington también observa progresos en las negociaciones y anticipó que podría haber novedades concretas en los próximos días.

“Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos”, afirmó Rubio durante un evento realizado en la embajada estadounidense en Nueva Delhi. El funcionario sostuvo que las conversaciones continúan activas y señaló que Estados Unidos podría tener “algo que decir” públicamente sobre el tema “más tarde hoy, mañana o en un par de días”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: REUTERS

El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró además la posición de la Casa Blanca respecto al programa nuclear iraní y aseguró que el gobierno de Donald Trump mantiene como línea roja impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

“Este problema tiene que resolverse. Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, declaró Rubio. También insistió en que los estrechos marítimos de la región deben permanecer abiertos y sin restricciones, además de reclamar que Irán entregue su uranio altamente enriquecido.

A pesar de la firmeza del discurso, el secretario de Estado aseguró que Washington continúa apostando por una salida diplomática negociada y deslizó que podrían anunciarse avances antes de finalizar su gira oficial por India el próximo martes.

Del lado iraní, el Ministerio de Exteriores también reconoció este sábado un acercamiento entre las partes, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo. El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Bagaei, señaló que será necesario esperar “tres o cuatro días” más para evaluar si las conversaciones logran destrabar los principales puntos en discusión.

Según explicó Bagaei, las partes intentan consensuar un memorando de entendimiento basado en una propuesta de catorce puntos centrada en el fin de los conflictos abiertos en distintos frentes de Medio Oriente, incluido el escenario del Líbano.

Las negociaciones también incluirían un fin de las hostilidades en el Líbano. Foto: EFE

Una vez alcanzado ese entendimiento preliminar, las negociaciones avanzarían hacia cuestiones más sensibles, entre ellas el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones estadounidenses y el desbloqueo de fondos iraníes retenidos en el exterior.

De acuerdo con la postura iraní, ese proceso podría desarrollarse en un plazo estimado de entre 30 y 60 días, siempre y cuando las conversaciones actuales logren sostener el clima de acercamiento diplomático que ambas partes reconocieron durante esta semana.