Donald Trump y los planes con Irán. Foto: REUTERS

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, detalló cuáles serían las condiciones para que el alto el fuego perdure en Medio Oriente con Irán. Entre esas cuestiones destacó que se avanzará en pos de que Irán no enriquezca más uranio y para desenterrar y eliminar los restos nucleares enterrados en la nación persa.

Mientras que la tregua de 14 días quedó planteada este martes por la noche, las dudas estriban por estas horas respecto de si la misma se mantendrá o se verá afectada por algún factor determinado.

Por ejemplo, uno de esos factores que puede resultar en un detonante es la negativa de Israel a plegarse al cese del fuego en el Líbano y contra Hezbollah, lo que podría significar un retroceso en las negociaciones.

Trump amenazó con aranceles del 50% a países que le vendan armas a Irán

En todo ese contexto, Trump a través de su red social Truth Social especificó que “cualquier país que le venda armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato”.

Asimismo, aseguró que las instalaciones nucleares iraníes están bajo “exhaustiva vigilancia satelital”. Y aseveró que varios de los 15 puntos que Washington originalmente le había querido imponer a Teherán “ya han sido acordados”, al tiempo que anticipó alivios arancelarios y de sanciones para con la nación persa, sumando su definición clásica de que trabajará “estrechamente” con Irán para sacarlo adelante de este momento complejo.

Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Por su parte, las exigencias de Irán señalan la necesidad de que Estados Unidos se retire de la región, el levantamiento de las sanciones contra ellos, junto con la liberación de activos congelados, entre otras cuestiones.

Entretanto, el mundo sigue de cerca esta situación, donde el temor por un eventual retroceso está latente y donde el más mínimo detalle puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.