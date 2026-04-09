Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: Reuters (Ramil Sitdikov)

Las tensiones en volvieron a escalar este miércoles en Medio Oriente, incluso después del anuncio de una tregua entre Washington y Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió que Estados Unidos debe “elegir” entre respetar el alto el fuego o continuar el conflicto “a través de Israel”, luego de una serie de ataques israelíes contra Líbano que dejaron más de 200 muertos en una sola jornada.

A través de redes sociales, Araqchi aseguró que las condiciones del acuerdo son “claras y explícitas” y sostuvo que Washington no puede sostener simultáneamente una tregua con Irán mientras respalda operaciones militares de Israel en la región. “Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

El funcionario también denunció que “el mundo es testigo de las masacres en Líbano”, donde los ataques dejaron más de un centenar de muertos y al menos 800 heridos en un solo día. En este contexto, indicó que ahora “la pelota está en el tejado de Estados Unidos” y que la comunidad internacional observa si Washington cumplirá los compromisos asumidos en el marco de la tregua.

Donald Trump habla de “cambio de régimen productivo” en Irán tras la tregua de 14 días

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, defendió el acuerdo y aseguró que Irán experimentó “un cambio de régimen muy productivo”. Según explicó, como parte del entendimiento Teherán no continuará con el enriquecimiento de uranio y Estados Unidos colaborará con el país persa para “desenterrar y eliminar todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad”. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó la situación como “una victoria militar histórica” de Washington sobre Irán.

Donald Trump, defendió el acuerdo y aseguró que Irán experimentó “un cambio de régimen muy productivo” Foto: REUTERS

Sin embargo, la fragilidad del alto el fuego quedó en evidencia en las últimas horas. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció un “cobarde ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, ubicada en el golfo Pérsico. En paralelo, Kuwait informó que interceptó varios drones durante la mañana, en medio de la creciente tensión regional.

Mark Rutte revela la decepción de Donald Trump con la OTAN en plena crisis con Irán

En este escenario, también se pronunció el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien reveló en una entrevista con ‘CNN’ que Trump se mostró “claramente decepcionado” con la alianza durante una reunión en la Casa Blanca.

Mark Rutte revela la decepción de Donald Trump con la OTAN en plena crisis con Irán. Foto: REUTERS

A pesar de ello, subrayó que el mandatario estadounidense fue “receptivo” y escuchó con atención los argumentos sobre la situación en Europa y su relación con la guerra en Irán, un conflicto que sigue generando preocupación internacional pese al anuncio de la tregua.