Rutas alternativas al estrecho de Ormuz. Foto: Captura

La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, acepte el plan de diez puntos presentado por Teherán y comience un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.

Debido a la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, y “ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque” en la zona, la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, indicó que los buques que transiten el estrecho “deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito” por esta estratégica vía.

Rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Cuáles son las nuevas rutas alternativas al estrecho de Ormuz

Según indicaron medios persas, se establecerá una ruta de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Tras registrar caídas drásticas del tráfico de hasta el 97% tras el inicio de la guerra, el movimiento en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela el miércoles después de que EEUU e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el “paso seguro” por la vía.

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Sin embargo, el mismo miércoles Teherán anunció una interrupción de la navegación de los buques petroleros como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó contra el Líbano, una información que negó la Casa Blanca.

Horas antes del acuerdo, Teherán aseguró que su plan estipula un “protocolo de seguridad” para garantizar el “control” iraní de este paso estratégico, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20% de las energías fósiles mundiales.

La reapertura de Ormuz es una demanda de la comunidad internacional y, especialmente, de Trump, que amenazó reiteradamente a Irán con atacar y “arrasar” sus centrales eléctricas y sus puentes si no reabría el estrecho. Incluso aseguró que todo el país podría ser “aniquilado en una sola noche” y que volvería a “la Edad de Piedra”.