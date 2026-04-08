Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Medios iraníes afirmaron este miércoles que Irán volvió a interrumpir la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que murieron decenas de personas.

“El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según dicho medio, esta mañana Irán permitió el paso “sin problemas” de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.

Sin embargo, Líbano quedó fuera de este acuerdo de tregua temporal y, de hecho, este miércoles el Ejército israelí lanzó su “mayor ataque” desde que comenzó la guerra, que causó “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, según el gobierno libanés.

Además, Irán denunció varias violaciones del acuerdo con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y también con la interceptación de un dron en la ciudad de Lar, por lo que ha prometido “una respuesta firme y contundente”.

Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Teherán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano.

Ataques de Israel en el sur del Líbano

Israel no se plegó de lleno a la tregua pactada entre EE.UU. e Irán y sostiene que sí cancelará los ataques contra la nación persa, pero que en el Líbano continuará con los mismos, dado que el Ejército israelí se encuentra enfocado en sus ataques hacia el grupo terrorista Hezbollah, que está asentado “al norte de Beirut y los barrios mixtos”, según declararon.

En ese contexto, el Ejército de la nación judía lanzó este miércoles uno de los mayores ataques al Líbano, con más de 100 objetivos atacados en tan solo 10 minutos, lo que generó la desaprobación de Irán, que volvió a bloquear el estrecho de Ormuz, retrocediendo al punto cero las negociaciones con Estados Unidos.