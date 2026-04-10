Brasil y Estados Unidos sellaron una cuerdo contra el crimen organizado. Foto: Reuters

En un nuevo avance de la agenda bilateral, Brasil oficializó este viernes 10 de abril un convenio con Estados Unidos destinado a potenciar el cruce de datos en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de armamento. La medida se alinea con la renovada ofensiva que el gobierno norteamericano lidera en la región para desarticular las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado.

El ministro de Finanzas brasileño, Dario Durigan, calificó este entendimiento como el “primer paso relevante” en la cooperación estratégica entre ambas naciones tras la cumbre que mantuvieron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en octubre de 2025.

El eje central del acuerdo radica en la colaboración entre las autoridades aduaneras, quienes intercambiarán información de inteligencia para detectar cargamentos ilícitos en los containers que se trasladan desde suelo estadounidense hacia puertos brasileños. Sin embargo, el acercamiento ocurre en un clima de debate por la intención de la administración de Trump de catalogar al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas. Al respecto, Durigan aclaró que dicha clasificación, rechazada de plano por el Palacio del Planalto, no fue parte de la agenda en esta oportunidad.

La iniciativa se inscribió dentro de la doctrina Escudo de América, el plan regional impulsado por Trump y sus aliados para combatir de forma conjunta el crimen organizado, la migración irregular y la influencia externa en el continente. Cabe destacar que el gobierno de Lula mantuvo cierta distancia de los lanzamientos oficiales de este programa compartiendo esa postura de ausencia con otros mandatarios de la región, como los de México, Colombia y Uruguay.