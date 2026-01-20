El ahora expresidente de Bulgaria tenía un año restante en su segundo mandato presidencial de cinco años. Foto: REUTERS

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, presentó este martes 20 de enero su renuncia ante el Tribunal Constitucional del país europeo, que abrió un caso en relación con la dimisión del mandatario en su sitio web. Radev había anunciado el lunes 19 que presentaría su dimisión allanando el camino para su participación en las próximas elecciones parlamentarias anticipadas del país y la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá las funciones del presidente durante el resto del mandato.

El ahora expresidente de Bulgaria, nacido el 18 de junio de 1963, tenía un año restante en su segundo mandato presidencial de cinco años. Fue elegido por primera vez en noviembre de 2016, ganó la reelección en noviembre de 2021 y asumió el cargo para su segundo mandato consecutivo en Bulgaria el 22 de enero de 2022.

Según la Constitución, la elección de un nuevo presidente se llevará a cabo no antes de tres meses y no más tarde de dos meses antes de la expiración del mandato del presidente en ejercicio. Iotova fue vicepresidenta de Radev durante sus dos mandatos y antes de tener ese cargo, acumuló una amplia experiencia política como miembro del Consejo Supremo y de la Oficina Ejecutiva del Partido Socialista Búlgaro, diputada del Parlamento búlgaro y diputada del Parlamento Europeo.

La dimisión se oficializó este martes 20 de enero. Foto: REUTERS

“La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos!“, expresó. Además, pidió perdón a la ciudadanía “por lo que no pude lograr”, aunque mostró confianza en que el país alcanzará sus objetivos.

La medida se llevó adelante en un contexto marcado por una profunda crisis política del país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN: hubo masivas protestas anticorrupción en diciembre de 2025 que forzaron la dimisión del primer ministro Rosen Zhelyazkov. El detonante fue un proyecto de presupuesto para el próximo 2027 y fue acusado de favorecer a las élites corruptas, según indicó la agencia Bloomberg.