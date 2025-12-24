Expertos de la ONU y el “ataque armado” de EEUU, contra Venezuela: denuncian 104 asesinatos

Relatores y expertos independientes con mandato de la ONU denunciaron que Estados Unidos realizó ataques letales contra embarcaciones civiles y ejecutó un bloqueo naval ilegal contra Venezuela.

La ONU denuncia las acciones de la Administración Trump contra el Gobierno de Maduro.

Un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió un contundente comunicado donde denuncia los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Venezuela.

El documento fue publicado este miércoles 24 de diciembre de 2025 y cuestionó de manera directa la legalidad de las acciones ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Expertos de la ONU denuncian los ataques de EE.UU. contra Venezuela. Foto: REUTERS/Adam Gray.

Expertos de la ONU denuncian asesinatos por parte de EE.UU.

El texto no representó la posición oficial de la ONU, pero lleva la firma de relatores y expertos con mandato del organismo internacional. Entre ellos se encuentran Ben Saul, relator sobre la lucha antiterrorista; Surya Deva, relator sobre el derecho al desarrollo; Gina Romero, relatora sobre la libertad de reunión; y George Katrougalos, experto independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

Según el comunicado, Estados Unidos habría llevado a cabo al menos 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Como consecuencia de esas operaciones, los expertos aseguran que se produjeron al menos 104 “asesinatos” de personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. “Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal”, sostienen los firmantes.

Además, denuncian que se sumó una nueva medida ordenada por Trump: el bloqueo naval de todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. De acuerdo al comunicado, al menos dos petroleros ya habrían sido confiscados en el marco de esta política.

Los expertos advierten que estas acciones no tienen sustento en el derecho internacional. “No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirman. Además, subrayan que el uso de la fuerza en este contexto es de extrema gravedad y recuerdan que la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1974 considera este tipo de actos como una agresión armada ilegal.

Expertos de la ONU denuncian un “ataque armado” por parte de EE.UU. contra Venezuela

En ese sentido, el comunicado señaló que el bloqueo y los ataques constituyen un “ataque armado” en los términos del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, lo que, en principio, otorgaría al Estado afectado el derecho a la legítima defensa. La denuncia volvió a encender la polémica internacional sobre las sanciones, el uso de la fuerza y la legalidad de las acciones militares unilaterales.