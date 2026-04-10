Elecciones en Hungría: los votos definen al nuevo Parlamento con la división entre Orbán y un joven líder
El primer ministro húngaro, en el cargo desde 2010, atravesará los comicios legislativos más importantes desde la caída del comunismo en 1989. ¿Se acerca el final de una era en Hungría?
Hungría atraviesa las elecciones legislativas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división y crispación entre los seguidores de Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su gran rival, el conservador Péter Magyar.
Para muchos de sus seguidores, el primer ministro de 62 años es simplemente un “genio” que ha defendido en los últimos 16 años la nación y soberanía de Hungría.
En tanto, el joven líder opositor, a sus 45 años, es una especie de “estrella de rock”, a la que ven como la última esperanza para poder finalmente derrocar el ‘sistema Orbán’.
Magyar, que colaboró durante años con el partido de Orbán, el Fidesz, entre otros trabajando en la representación de Hungría en la Unión Europea, en 2024 se distanció de la formación y lanzó su movimiento, Tisza, que en poco tiempo se transformó en el partido opositor más importante.
La dinastía de Orbán podría verse afectada ya que muchos ciudadanos que se definen de izquierdas, liberales o ecologistas apoyan al candidato conservador, lo que explica, en parte, su gran popularidad.
La mayoría de las encuestas prevé una clara victoria del Tisza, pero analistas locales advierten de que el Fidesz cuenta con una fuerte capacidad de movilización hasta el último momento de la campaña.
En las urnas también se podría decidir si el país se acerca más a la Unión Europea o a la Rusia de Vladímir Putin.