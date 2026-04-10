Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump denunció en redes sociales que Irán está “haciendo un trabajo muy deficiente” a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.

“Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos ya había advertido, horas antes, a Irán que debía desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho, a raíz de reportes que apuntaban a posibles tarifas impuestas por Teherán a embarcaciones que crucen el paso marítimo.

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo Trump en su mensaje anterior en Truth Social, en el que añadió: “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”

Cómo se encuentra la situación en el estrecho

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesando la vía marítima, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

A su vez, la cadena Fox News informó que un buque petrolero con bandera India atravesó también el estrecho.