¿Tensión entre Estados Unidos y el Vaticano por las políticas de Trump?:

Vaticano. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV se ha mantenido muy cauto al pronunciarse sobre el conflicto en Irán aunque sí ha criticado abiertamente algunas declaraciones de Donald Trump.

Esto despertó los rumores de tensión entre Estados Unidos y el Vaticano, algo que fue motivo de consulta en las altas esferas norteamericanas.

Ante esto, en un post en X, el Departamento de Defensa escribió que el subsecretario de Defensa para Políticas de EE.UU., es decir, Elbridge Colby, mantuvo una reunión “sustantiva, respetuosa y profesional” con el cardenal Pierre.

“Durante la amistosa reunión, discutieron una serie de temas, incluyendo cuestiones de moralidad en política exterior, la justificación de la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., Europa, África, América Latina y otros asuntos. El cardenal Pierre expresó su aprecio por la iniciativa de contacto y ambas partes expresaron su deseo de continuar el diálogo abierto y respetuoso”, reza el texto.

El Pentágono describió a continuación las informaciones sobre la reunión como “muy exageradas y distorsionadas”. “La reunión entre funcionarios del Pentágono y del Vaticano fue una discusión respetuosa y razonable. No tenemos más que la más alta consideración y damos la bienvenida al diálogo continuado con la Santa Sede”, concluía la nota.

Pentágono. Foto: EFE

A pesar de las desmentidas, el caso ha reavivado los rumores sobre la difícil

Sin embargo, medios estadounidenses aseguraron que el Vaticano habría declinado la invitación de Trump y Vance para asistir al 250 aniversario de la independencia. El 4 de julio, el Papa estará en cambio en la isla de Lampedusa.