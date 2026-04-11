Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a uno de los temas de mayor trascendencia mundial en la actualidad, como es la presencia de minas en el estrecho de Ormuz, este paso marítimo clave para la economía mundial que se ve controlado y bloqueado por la Guardia Revolucionaria de Irán, para meter presión en la guerra en Medio Oriente.

Este sábado, Trump hizo referencia a que comenzó el proceso de “desminado” del estrecho de Ormuz: “Ha comenzando el proceso de desminado”, afirmó a través de su red social Truth Social.

Trump: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas”

En su dialéctica en pos de presionar al enemigo y apaciguar los mercados, el presidente republicano se refirió al problema que atraviesa el mundo respecto del petróleo y también que interpela a los mercados, incluyendo el norteamericano.

En ese sentido, Trump detalló que “un gran número de buques petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más preciado petróleo (¡y gas!) del planeta“.

Y agregó: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas, y de mayor calidad. ¡Los esperamos! ¡Rápido!“.

Asimismo, respecto de los 28 barcos lanzadores de minas del régimen de Irán, detalló que “yacen en el fondo del mar”.

Estos mensajes de Trump se dan en el contexto de las reuniones que tendrán delegaciones de Estados Unidos e Irán este mismo sábado en Pakistán, país que ejerce como mediador a fin de lograr una paz efectiva en Medio Oriente.

Cabe recordar que la guerra, que también involucra a Israel y otros países de la región, comenzó con los bombardeos estadounidenses-israelíes del pasado 28 de febrero, que acabaron con la vida del ayatolá y líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Donald Trump: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas". Foto: REUTERS

Posterior a eso, se sucedieron ataques por parte de Irán a varios socios estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente, en una escalada del conflicto que no tuvo un minuto de paz en estos más de 40 días y que ya se cobró la vida de cientos (o miles) de inocentes.

Luego de la muerte de Alí Jamenei, el régimen de los ayatolás en Irán designó a su hijo, Mojtaba Jamenei, como el líder supremo del país. Pese a su designación, pocas veces se lo ha visto en público e incluso recientes videos de él levantaron la sospecha de que pudieran haber estado hechos con inteligencia artificial porque se creía que podría estar muy malherido producto de los ataques estadounidenses o incluso haber fallecido.