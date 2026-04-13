Elecciones presidenciales en Perú. Foto: REUTERS

El conteo de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Perú este domingo 12 de abril de 2026 evidencia un avance muy rápido y posiciona a la candidata de extrema derecha, Keiko Fujimori, en primer lugar, por sobre su principal opositor, Rafael López Aliaga.

En la jornada de ayer concluyó la primera vuelta de los comicios, donde más de 27 millones de peruanos fueron convocados a las urnas a fin de poder elegir a un nuevo presidente, vicepresidente y renovar los 130 escaños del Congreso.

Keiko Fujimori, la candidata peruana que más votos habría obtenido en primera vuelta. Foto: REUTERS

El proceso de elección fue inédito, dado que contó con una cifra histórica de 35 candidatos presidenciales, todos ellos compitiendo en primera vuelta.

Habrá balotaje en Perú

Debido a que ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más uno de los votos requeridos para convertirse en presidente de Perú, el país deberá celebrar una segunda vuelta a fin de elegir a su próximo mandatario.

Un dato no menor es que la votación incluso se extendió hasta este lunes 13 de abril (sobrepasando la frontera del domingo), debido a que algunas mesas de votación no pudieron ser instaladas a tiempo en la víspera y hubo largas filas y retrasos, principalmente en la capital, Lima.

La jornada electoral se vio afectada por múltiples inconvenientes que demoraron su desarrollo. Entre ellos, se destacaron retrasos en la entrega del material de votación -responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)-, junto con fallas en el suministro eléctrico y dificultades en el funcionamiento de equipos clave. A esto se sumaron problemas en la plataforma digital del organismo, lo que impidió la apertura normal de varios centros de votación en distintas regiones.

Frente a este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso extender el proceso electoral, permitiendo que quienes no pudieron votar durante la jornada lo hagan el lunes 13 de abril. Asimismo, solicitó a las encuestadoras que interrumpan la difusión de encuestas y conteos rápidos hasta que se normalice la situación.

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran los conteos preliminares y se perfilan como los candidatos a la segunda vuelta, con la hija mayor del expresidente peruano durante la década del ‘90, Alberto Fujimori, como la principal candidata a quedarse con el sillón presidencial.

Rafael López Aliaga, el otro candidato a presidente que iría al balotaje. Foto: REUTERS

Los resultados finales de los comicios de este domingo y lunes serán procesados y dados a conocer por la ONPE. El balotaje en Perú está programado para el domingo 7 de junio.