Canal de Pinglu, en China. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En un nuevo paso dentro de su estrategia de expansión económica, China avanza con la construcción del Canal de Pinglu, una megaobra marítima que promete transformar la logística del país y fortalecer su posición en el comercio internacional. El proyecto, promovido por el presidente Xi Jinping, contempla la construcción de un canal de más de 130 kilómetros que conectará el interior del país con el Golfo de Tonkín. Ubicado en la región de Guangxi, el corredor permitirá a embarcaciones de carga acceder a zonas que actualmente dependen del transporte terrestre.

El Canal de Pinglu, China. Foto: Icebook.

¿Qué es el Canal de Pinglu y por qué es clave para el futuro de China?

Con una inversión estimada en 9.300 millones de euros, el canal apunta a optimizar las rutas logísticas y reducir costos. Según estimaciones oficiales, permitirá acortar en unos 560 kilómetros los trayectos de transporte, lo que se traducirá en mayor eficiencia para el traslado de mercancías.

Aunque no tendrá la capacidad de grandes pasos estratégicos como el Canal de Panamá o el Canal de Suez, el Canal de Pinglu podrá operar con buques de hasta 5.000 toneladas, suficientes para dinamizar el comercio regional. El sistema incluirá esclusas de gran tamaño, de 300 metros de largo y 34 de ancho, que permitirán salvar desniveles de hasta 65 metros, facilitando el tránsito continuo de embarcaciones.

Según estimaciones oficiales, el Canal de Pinglu permitirá acortar en unos 560 kilómetros los trayectos de transporte.

Cómo cambiará el transporte de mercancías con la nueva vía marítima china

La obra se integra en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso plan con el que China busca ampliar su red de infraestructura y fortalecer sus vínculos comerciales a nivel internacional.

El gobierno estima que el canal permitirá generar ahorros logísticos cercanos a los 725 millones de dólares anuales, además de reducir la presión sobre carreteras y ferrocarriles en zonas industriales clave.

Sin embargo, el avance del proyecto no está exento de críticas. Diversos sectores advierten sobre el impacto ambiental de las obras, que implican excavaciones a gran escala y la modificación de cursos de agua.

El megaproyecto del Canal de Pinglu. Foto: Xataka.

Los principales riesgos apuntan a la afectación de ecosistemas sensibles, como manglares y hábitats fluviales, fundamentales para la biodiversidad de la región.

A pesar de estas preocupaciones, las autoridades chinas defienden la iniciativa como un paso estratégico para impulsar el crecimiento económico y consolidar su rol como una de las principales potencias comerciales del mundo.

Con finalización prevista para 2026, el Canal de Pinglu se perfila como una pieza clave en el mapa logístico global y un nuevo capítulo en la expansión de la infraestructura china.