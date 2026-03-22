El cura DJ Padre Guilherme realizará un homenaje al papa Francisco con un show gratis:

DJ Padre Guilherme. Foto: Instagram/padre.guilherme

El sacerdote portugués Padre Guilherme confirmó que brindará un show gratuito de música electrónica el próximo 18 de abril en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, que comenzará a las 20 horas, será un homenaje al papa Francisco, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido papa argentino”, expresó el religioso en un video difundido en redes sociales. La convocatoria, impulsada también por la Asociación Miserando, generó gran expectativa entre fieles y seguidores.

Quién es el Padre Guilherme y por qué se volvió famoso

Ordenado sacerdote en 1999 y también capellán militar, Guilherme Peixoto inició su camino como DJ en 2006 con un objetivo solidario: recaudar fondos para su parroquia. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo único que combina música electrónica —principalmente techno— con elementos religiosos, como discursos papales, himnos y sonidos litúrgicos.

Su popularidad explotó en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde sorprendió a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica previo a la misa final del papa Francisco. Ese momento se volvió viral y lo posicionó a nivel global como el “Padre DJ”.

DJ Padre Guilherme. Foto: NA.

Desde entonces, su gira “Hope Tour” lo llevó a distintos países con una propuesta que mezcla fe, música y tecnología. En sus presentaciones incluye fragmentos de mensajes del papa Francisco y del papa Juan Pablo II, transformándolos en piezas musicales con un fuerte mensaje espiritual.

El show en Plaza de Mayo será gratuito y abierto a todo el público, en una noche que promete combinar espiritualidad, música electrónica y un homenaje emotivo a una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica contemporánea.