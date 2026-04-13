Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

El juez Juan Carlos Peinado procesó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida, informaron medios de la península ibérica.

El magistrado concedió un plazo de cinco días a todas las partes para que “insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Foto: EFE

Gómez no fue acusada por el presunto delito de intrusismo profesional, punto que quedó archivado “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”, informó Europa Press.

El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa.

También está involucrado en la causa el empresario Juan Carlos Barrabés, completa la información del medio español.

Pedro Sánchez, el líder europeo que le dijo “no” a Trump: ¿decisión acertada o riesgo innecesario?

Pedro Sánchez se encuentra en el foco del mundo por su decisión, contundente y para muchos arriesgada, de oponerse a los pedidos de Donald Trump en el marco de la guerra en Medio Oriente.

El líder español le negó el uso de sus bases militares a EEUU y retiró su embajador en Israel, en una clara oposición a la postura del republicano y de Benjamin Netanyahu en el conflicto.

En primera instancia cuestionado, la decisión de Sánchez generó un gran beneficio para España: Argelia aumentó el suministro de gas en un 12% para la Madre Patria y los buques españoles pudieron acceder por el estrecho de Ormuz, punto por el que Trump exige ayuda a sus aliados europeos de la OTAN.

Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

Además, el país africano reactivó su Tratado de Amistad con España, que se encontraba suspendido desde el 2022, en una clara demostración de apoyo ante las recientes decisiones.

Esto abrió el debate. ¿Es positivo para España alejarse de Trump? ¿El beneficio energético, que ningún otro país de Europa tuvo, vale para ese rechazo? El tiempo dirá si la decisión de Pedro Sánchez fue acertada o no en un momento complicado a nivel mundial.