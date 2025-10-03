Juicio contra Begoña Gómez: el juez considera “fundamental” el vínculo con Pedro Sánchez en los posibles delitos

El juez Peinado ve “fundamental” la relación de Sánchez con Begoña Gómez en los presuntos delitos investigados

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Foto: Reuters.

Un nuevo revés para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga presuntos delitos por parte de Begoña Gómez, indicó que le parece “fundamental” el vínculo de marido y mujer que tienen en la causa que actualmente se investiga.

Un texto del mismo señala que “las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos”.

La resolución en cuestión marca los motivos detrás del juicio a Gómez, que será a través de un jurado popular. Peinado también apunta que “debe tenerse presente que el hipotético enjuiciamiento conjunto de los delitos objeto de investigación conduce a que haya de analizarse lo que, en principio, constituye el origen de los hechos delictivos”.

Y sigue: “Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella y los otros dos investigados --la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (apropiación indebida de marca, intrusismo y corrupción en el sector privado)”.

El juez español considera que “es clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto” a través de un jurado popular, producto de que “lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, llevaría a la ruptura de la continencia de la causa”.

Se trata de un nuevo golpe para Pedro Sánchez y su administración, que en los últimos meses se vio empapada de distintos casos y denuncias por corrupción.

La decisión de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez tras ser imputada

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no acudió el pasado sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado que la investiga para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

Fuentes del Gobierno informaron a EFE de que la esposa de Sánchez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado por malversación, renunciaron a acudir a la comparecencia prevista en un juzgado de Madrid, a instancias del juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado.

La misma decisión adoptó la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada, y cuyo trabajo en la sede del Gobierno y residencia del presidente del Ejecutivo, es objeto también de investigación.