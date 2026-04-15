Kristalina Georgieva y una advertencia crucial sobre la guerra en Medio Oriente. Foto: EFE

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se refirió al conflicto en Medio Oriente y a las dificultades económicas que acarrea, donde una prolongación del mismo generará mayor inflación e impacto en los precios del mundo. La titular recalcó que en caso de perdurar la guerra entre Irán y Estados Unidos, se deberán afrontar “tiempos difíciles” en el mundo.

“Si el conflicto persiste y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles”, advirtió Georgieva en una conferencia de prensa que dio desde Washington este miércoles 15 de abril. Y en ese sentido, destacó que el impacto del conflicto bélico en la economía del planeta “ya es considerable” por causa del estrecho de Ormuz, lo que impulsa el alza de los precios.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Se están produciendo situaciones de escasez, no solo de petróleo y gas, sino también de nafta o helio, que ya están generando ciertas disrupciones. Y debemos reconocer que esta situación no se disipará de la noche a la mañana, ni siquiera si la guerra terminara mañana mismo”, detalló la titular de este organismo.

Irán amenazó con bloquear todo el Golfo Pérsico

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval(…)las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, fue la advertencia del comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi.

Irán y EE.UU. se disputan el dominio del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

De esta manera, la República Islámica no hizo más que reforzar la situación angustiante que planteó Georgieva en su análisis y por la cual Estados Unidos también está tomando cartas en el asunto y bloquea puertos iraníes en la región. Todo esto lleva a una escalada sin precedentes que obliga al mundo a estar en vilo por el suministro de bienes cruciales para las economías.