De ruta del carbón a refugio en la Segunda Guerra Mundial:

De ruta del carbón a refugio en la Segunda Guerra Mundial: Victoria Tunnel. Foto: Day Out With The Kids

En la superficie, Newcastle es una ciudad vibrante del noreste de Inglaterra, atravesada por el río Tyne y marcada por su herencia industrial. Pero bajo sus calles existe otro mundo: el Victoria Tunnel, un corredor subterráneo construido entre 1839 y 1842 para conectar la mina de carbón Leazes Main con el puerto fluvial.

La obra surgió como respuesta a un problema logístico concreto. Las calles medievales, estrechas y adoquinadas, dificultaban el transporte de grandes volúmenes de carbón. Para resolverlo, unos 200 trabajadores excavaron a mano un túnel de casi cuatro kilómetros.

El túnel fue inaugurado el 7 de abril de 1842 y funcionó con éxito durante casi dos décadas. Foto: Invest South Tyneside

Con 2,26 metros de altura y 1,91 de ancho, el pasadizo estaba diseñado para carros que descendían por gravedad gracias a un desnivel de hasta 68 metros. Luego, una locomotora estacionaria los devolvía vacíos al origen. Este sistema permitió reducir los costos logísticos en un 88% y consolidó a Newcastle como uno de los principales centros exportadores de carbón del mundo durante el siglo XIX.

El túnel fue inaugurado el 7 de abril de 1842 y funcionó con éxito durante casi dos décadas, hasta el cierre de la mina en 1860.

De pasadizo minero a refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial

Tras décadas de abandono, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 le dio al Victoria Tunnel una nueva función. Ante el riesgo de bombardeos, las autoridades de la ciudad decidieron reacondicionarlo como refugio antiaéreo.

Se instalaron bancos, sistemas de iluminación, ventilación y puertas de seguridad, permitiendo albergar hasta 9.000 personas. Durante los ataques, familias enteras se refugiaban bajo tierra en condiciones de hacinamiento, pero protegidas de las bombas.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 le dio al Victoria Tunnel una nueva función. Foto: Day Out With The Kids

Testimonios de la época relatan largas noches en el túnel, marcadas por el miedo y la incertidumbre, pero también por la sensación de resguardo que ofrecía este espacio originalmente diseñado para la industria.

Finalizada la guerra, las instalaciones fueron retiradas y el túnel volvió a quedar cerrado durante varias décadas.

Turismo histórico en el Victoria Tunnel: un viaje subterráneo al pasado

A finales del siglo XX, el creciente interés por el patrimonio industrial impulsó la recuperación del Victoria Tunnel. En 2006, tras una restauración financiada con fondos públicos y privados, se habilitó un tramo de 700 metros para visitas guiadas, debido a los riesgos estructurales en el resto del trazado.

Actualmente, el túnel es gestionado por la organización Newcastle City Guides y forma parte de las rutas patrimoniales más destacadas de Europa. Cada año recibe a miles de visitantes que recorren la galería acompañados por guías especializados.

En la actualidad, Victoria Tunnel forma parte de las rutas patrimoniales más destacadas de Europa. Foto: Ouseburn Trust

Durante la visita, pueden observarse sectores originales del túnel minero y restos de las instalaciones utilizadas durante la guerra. En 2025, más de 50.000 personas recorrieron este espacio, lo que demuestra el interés sostenido por esta histórica experiencia.

El Victoria Tunnel se consolidó como uno de los principales atractivos de Newcastle y un ejemplo de reutilización del patrimonio industrial. Su recorrido permite comprender el impacto de la minería y los conflictos bélicos en la vida urbana, en un entorno donde la historia aún permanece latente bajo tierra.