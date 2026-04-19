Los acuerdos entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

Javier Milei y Benjamín Netanyahu firmaron este domingo en Jerusalén los denominados “Acuerdos de Isaac”, un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

La iniciativa, presentada durante el acto oficial que reunió al presidente argentino y el primer ministro israelí tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan “valores de libertad, democracia y Estado de derecho” en la región, afirmó Milei durante el evento.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel.

“Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador”, agregó el mandatario argentino.

Los acuerdos entre Argentina e Israel

Como parte de la jornada, autoridades de ambos países rubricaron memorandos de entendimiento en áreas como la inteligencia artificial y el transporte aéreo.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, participó en la firma de un acuerdo en el ámbito tecnológico, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, suscribió un convenio de servicios aéreos junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo en materia de inteligencia artificial contempla el impulso de la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

Durante su intervención, Netanyahu situó los Acuerdos de Isaac como una extensión del espíritu de los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 con el respaldo de Estados Unidos durante la primera administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países. Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”.

La iniciativa, afirmaron Milei y Netanyahu, queda abierta a la adhesión de otros países de América Latina, en lo que ambos líderes presentaron como un supuesto nuevo eje de cooperación internacional en Occidente.

Por su parte, Milei calificó el acuerdo como “un paso histórico” para profundizar la relación entre ambos países y promover un bloque de naciones alineadas “en la defensa de la libertad y la seguridad”.

Milei respaldó a Israel y apuntó contra Irán

El presidente argentino reiteró el respaldo de su Gobierno a Israel y a Estados Unidos, y defendió la creación de alianzas internacionales basadas en valores comunes. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, “atribuidos por la justicia argentina a Irán”, y reclamó justicia para las víctimas.

El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, elogió durante el acto “el liderazgo” de Netanyahu y Milei, al afirmar que ambos representan “valores fundamentales de la civilización occidental” y actúan “con claridad moral”.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

Huckabee consideró además que los Acuerdos de Isaac representan “una oportunidad extraordinaria” para ampliar la cooperación entre Israel, Argentina y otros países, y subrayó el respaldo estadounidense a este tipo de iniciativas.

La agenda de Javier Milei en Israel

Domingo 19 de abril (hora Argentina)

15.00: pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl

Lunes 20 de abril (hora Argentina)

04.30 : Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan

9.30 : Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog

11.30: el presidente visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos

Martes 21 de abril (hora Argentina)

04.30 : encuentro con rabinos

10.00 : el presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro

15.00 : Milei participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas) - Actividad a confirmar

Horario a confirmar : Visita al Muro de los Lamentos

17.30: partida de Milei y su comitiva de regreso a la Argentina

Miércoles 22 de abril (hora Argentina)