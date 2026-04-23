Alfonso Gómez y Daniel Domenjó, CEO entrante y saliente de Movistar Plus. Foto: Gentileza El Pais

Telefónica tuvo profundos cambios en su cúpula de su división de contenidos, Movistar Plus, luego de que el presidente ejecutivo del grupo, Marc Murtra, despidiera a su consejero delegado, Daniel Domenjó, a solo trece meses de su nombramiento.

En su lugar, fue designado Alfonso Gómez Palacio, un viejo conocedor de la empresa que hasta la fecha lideraba las operaciones de Telefónica Hispanoamérica.

El perfil del nuevo CEO

Alfonso Gómez Palacio acumula dos décadas en la compañía, entre los que se destacan la dirección de Telefónica Colombia y, más recientemente, la gestión de toda la región de Hispanoamérica.

El directivo colombiano logró una estabilización de los márgenes y una optimización de la estructura de capital mediante la venta parcial de activos de fibra y la consolidación de alianzas estratégicas.

Con la llegada de Gómez Palacio, Telefónica espera lograr una integración más orgánica de los contenidos con el resto de las operaciones globales del grupo.