Friedrich Merz, primer ministro de Alemania. Foto: REUTERS

En esta dinámica de “apoyos” que no lo son, de dichos encontrados, de declaraciones adversas y de una situación que no parece llegar a un desarrollo positivo, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se expresó respecto de la guerra en Medio Oriente y fue tajante al mencionar la posición de los Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Merz lanzó esta declaración que dejó mal parada a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump: “Estados Unidos carece de estrategia y es humillado por Irán”.

Friedrich Merz y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Las palabras de Merz resonaron fuerte este lunes en sus declaraciones con el instituto Carolus-Magnus de Marsberg, Renania del Norte-Westfalia.

“Irán está negociando con gran habilidad”, según Merz

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con gran habilidad”, añadió el jefe de la diplomacia alemana.

“Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”, resaltó en referencia a Estados Unidos, palabras que pueden generar un eco importante en esta lógica de que las declaraciones, muchas veces, posicionan a un país de un bando o de otro.

Asimismo, Merz destacó que ni Alemania ni el resto de los países europeos fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

“Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante cinco o seis semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho con aún más contundencia”, en referencia a los diálogos que mantuvo Merz con Trump.

“En ese sentido, espero que termine cuanto antes”, también refiriéndose a que pretende que el conflicto acabe a la brevedad.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.

De todos modos, a su forma de ver, no cree que esto vaya a ocurrir, “porque los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”.

Y dijo que es una “situación bastante complicada” y que le cuesta a Alemania mucho dinero y debilitamiento en lo económico. “Esta guerra contra Irán tiene un impacto directo en nuestra producción económica y, por lo tanto, debe terminar cuanto antes”, ratificó.