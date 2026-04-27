Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
lunes, 27 de abril de 2026, 16:05
Friedrich Merz, primer ministro de Alemania.
Friedrich Merz, primer ministro de Alemania. Foto: REUTERS

En esta dinámica de “apoyos” que no lo son, de dichos encontrados, de declaraciones adversas y de una situación que no parece llegar a un desarrollo positivo, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se expresó respecto de la guerra en Medio Oriente y fue tajante al mencionar la posición de los Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Merz lanzó esta declaración que dejó mal parada a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump: “Estados Unidos carece de estrategia y es humillado por Irán”.

Friedrich Merz y Donald Trump en la Casa Blanca.
Friedrich Merz y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Las palabras de Merz resonaron fuerte este lunes en sus declaraciones con el instituto Carolus-Magnus de Marsberg, Renania del Norte-Westfalia.

“Irán está negociando con gran habilidad”, según Merz

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con gran habilidad”, añadió el jefe de la diplomacia alemana.

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“Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”, resaltó en referencia a Estados Unidos, palabras que pueden generar un eco importante en esta lógica de que las declaraciones, muchas veces, posicionan a un país de un bando o de otro.

Asimismo, Merz destacó que ni Alemania ni el resto de los países europeos fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

“Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante cinco o seis semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho con aún más contundencia”, en referencia a los diálogos que mantuvo Merz con Trump.

“En ese sentido, espero que termine cuanto antes”, también refiriéndose a que pretende que el conflicto acabe a la brevedad.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.
Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.

De todos modos, a su forma de ver, no cree que esto vaya a ocurrir, “porque los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”.

Y dijo que es una “situación bastante complicada” y que le cuesta a Alemania mucho dinero y debilitamiento en lo económico. “Esta guerra contra Irán tiene un impacto directo en nuestra producción económica y, por lo tanto, debe terminar cuanto antes”, ratificó.