Alemania envía un dragaminas al Mediterráneo para posible misión en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

En las últimas horas, Alemania envió un dragaminas de su Marina hacia el mar Mediterráneo para una misión destinada a proteger la navegación por el estrecho de Ormuz y donde permanecerá hasta que complete su misión, según informó el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

“El ‘Fulda’, que es un dragaminas, debe estar zarpando en estos momentos hacia el Mediterráneo”, manifestó Pistorius durante unas declaraciones en el campamento para el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas de Alemania en Munster.

“Lo estamos trasladando, por así decir, al Mediterráneo”, recalcó el funcionario, donde también detalló que la embarcación está lista para actuar en caso de que “se produzca un alto el fuego, una tregua duradera o un marco jurídico internacional”.

Alemania envía un dragaminas al Mediterráneo para posible misión en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Según el informe del Ministerio de Defensa germano, el “Fluida” zarpó de la base naval de Kiel, en la costa de su país.

Le esperan aproximadamente dos semanas de viaje para unirse al grupo naval de la OTAN SNMG 2 hasta que “se tomen decisiones adicionales”, había dicho el viernes pasado el portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Müller.

Paso lento a la espera de la paz

Por las características de la embarcación, que suele tripular entre 40 y 50 soldados, su traslado es bastante lento, debido a cuestiones técnicas, por lo que el objetivo estriba en ganar tiempo en caso de que se decida una eventual participación de Alemania en una misión de paz en el estrecho de Ormuz.

Previo a este anuncio, el ministro de Defensa alemán había destacado que los dos prerrequisitos para que su país participe en una operación de este tipo son que se hayan cesado por completo las hostilidades y que exista el correspondiente mandato parlamentario.

Pero la realidad parece ir por otros caminos, debido a que este lunes, Irán ratificó el bloqueo de destructores de los Estados Unidos e Israel en este pasaje marítimo luego de emitir una “advertencia firme y rápida”.

Esta posición iraní se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar el paso por el estrecho de Ormuz en algo que dio a conocer como “Project Freedom” (Proyecto Libertad), donde se movilizan más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares con el fin de que sean liberadas las embarcaciones atrapadas en la región en conflicto.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Cabe recordar que el tránsito por el estrecho de Ormuz está bloqueado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y esta situación refleja una problemática seria en cuanto al libre flujo de mercancías, principalmente petróleo, que afecta a las economías mundiales, dado que por Ormuz se comercializa el 20% del crudo mundial, una misma cantidad de gas natural licuado y otras mercaderías que son cruciales para el normal funcionamiento de los mercados.