Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump advirtió que si Irán no acepta un acuerdo de paz con Washington, las fuerzas norteamericanas reanudarán los bombardeos “a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”. El presidente de Estados Unidos rompió el silencio sobre este tema durante la mañana de este miércoles 6 de mayo.

“Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán”, escribió Trump en su red social Truth Social.

“Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, complementó el mandatario estadounidense. Cabe recordar que hace pocos días también apuntó contra Irán, una constante desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero: dijo que Irán será “borrado de la faz de la Tierra” si ataca a los buques estadounidenses implicados en el “Proyecto Libertad” que anunció él mismo el domingo.

El Papa León XIV, tras los nuevos ataques de Donald Trump: “Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad”

El papa León XIV afirmó que si alguien quiere criticarlo “que lo haga con la verdad”, tras los nuevos ataques de Donald Trump, y defendió que la misión de la Iglesia es “predicar el Evangelio y la paz”.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”, dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

Y añadió: “Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

Preguntado sobre el uso de armamento para la legítima defensa, el papa respondió en inglés subrayando la complejidad del escenario bélico actual: “La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia. Por tanto, hablar de ‘guerra justa’ hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles”.