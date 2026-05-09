EE.UU. extiende sanciones contra empresas que ayuden a Irán en la fabricación armamentística. Foto: Wikimedia Commons

El Gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, amplió las sanciones económicas contra 10 personas y empresas acusadas de colaborar con el régimen de Irán en cuanto a la adquisición de armamento y materiales para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos.

Estas medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, están principalmente apuntadas a compañías radicadas en China, Hong Kong, Bielorrusia, Dubái e Irán.

Estados Unidos sanciona empresas vinculadas a Irán. Foto: REUTERS

Por parte de Washington, señalan que las sanciones apuntan a debilitar la base industrial militar iraní, a fin de impedir que Teherán recupere su capacidad de producción armamentística. Asimismo, informaron que continuarán aplicando la presión económica sobre estas empresas y otras tantas.

Las empresas sancionadas por Estados Unidos

Estas decisiones se enmarcan en un momento de suma complejidad en lo geopolítico, y coinciden con la antesala del viaje de Trump a China para reunirse con su par Xi Jinping. Entretanto, se sucede el estancamiento de las negociaciones por la guerra en Medio Oriente y la continuidad de las hostilidades bélicas entre EE.UU. e Irán.

Entre las firmas sancionadas está Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, acusada de facilitar la compra de armamento chino por parte de Irán. También fue incluida Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, señalada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para financiar operaciones de adquisición militar.

La lista del Tesoro incorpora además a HK Hesin Industry Co. Ltd, de Hong Kong, y Armory Alliance LLC, de Bielorrusia, ambas identificadas como intermediarias en operaciones de compra de equipos militares. Asimismo, Mustad Ltd, también radicada en Hong Kong, fue acusada de colaborar con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en la obtención de arsenal.

El informe oficial sostiene que Pishgam Electronic Safeh Co., con sede en Irán, suministró motores utilizados en drones militares, mientras que la compañía china Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd aportó materiales empleados en la fabricación de misiles balísticos.

La capacidad de fabricar drones de Irán. Foto: Reuters

Ya Washington advirtió que podría extender las sanciones a instituciones financieras extranjeras y a empresas que mantengan vínculos comerciales con las entidades de la lista.

Según el Centro para la Resiliencia de la Información, financiado por el gobierno británico, Irán posee capacidad para producir cerca de 10.000 drones por mes. Por lo que las sanciones buscan limitar la capacidad iraní de amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.