Donald Trump afirmó que espera una pronta respuesta de Irán a su propuesta de paz:

Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump aseguró que espera una respuesta de Irán a la reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

“Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto”, explicó el presidente de Estados Unidos a medios a la salida de la Casa Blanca.

El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.

Donald Trump. Foto: REUTERS

“Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen”, dijo el republicano, quien añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces “Proyecto Libertad Plus”.

¿Como avanzan las negociaciones?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado en Roma que Washington esperaba a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones “serias” de un acuerdo de paz.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.Ken Cedeno Foto: Reuters (Ken Cedeno)

A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la República Islámica estaba estudiando la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

“La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel en febrero y que ha provocado el cierre de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

Ataques pese al alto el fuego

Esta semana, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en el estrecho, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el pasado 8 de abril y por el que ambas partes se culparon.

Estados Unidos reconoció que uno de sus buques fue atacado en el estrecho de Ormuz por Irán. Foto: via REUTERS

Tras el intercambio de ataques, el propio mandatario norteamericano defendió que el alto el fuego sigue vigente.