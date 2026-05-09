Irán acusa a EEUU de haber sido atacado. Foto: Grok.

Seis personas resultaron heridas y otras seis están desaparecidas tras un ataque de aviones de combate de Estados Unidos contra seis barcos de carga y pesqueros iraníes. El hecho ocurrió en las cercanías de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán.

Los barcos pertenecían a habitantes del condado de Bandar Lengeh, ubicado en la provincia meridional de Hormozgan, según reveló el gobernador del condado, Foad Moradzadeh. Las autoridades provinciales confirmaron que las personas heridas fueron trasladadas a distintos centros de salud y precisaron que unas 20 se encontraban a bordo de las embarcaciones atacadas durante el incidente ocurrido el viernes 8 de mayo por la noche.

La agencia estatal iraní IRNA informó que al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas tras un ataque atribuido a Estados Unidos contra un barco civil en las inmediaciones de la provincia de Hormozgan.

Afirman que fueron atacados barcos en las inmediaciones de Omán. Foto: REUTERS

Las declaraciones oficiales de las Fuerzas Armadas iraníes

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas iraníes plantearon: “El Ejército invasor, terrorista y bandido de EEUU, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos”.

En esa misma línea, denunciaron que las fuerzas estadounidenses “bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Jamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región”.

Por otro lado, la rama naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dio a conocer las acciones militares desplegadas por Teherán como represalia frente a la ofensiva atribuida a Estados Unidos.

“Tras la violación del alto el fuego y la agresión del Ejército terrorista estadounidense a un petrolero de la República Islámica de Irán cerca del puerto de Jask y la aproximación de destructores del Ejército terrorista estadounidense al estrecho de Ormuz, se llevó a cabo una operación combinada muy intensa y precisa utilizando varios tipos de misiles balísticos y de crucero antibuque, así como drones de ataque con ojivas de alta capacidad explosiva, disparados contra los destructores enemigos”, se pudo leer en el comunicado del CGRI.