Trump aseguró que mantiene las negociaciones con Irán pese a los ataques en Ormuz:

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene negociaciones con Irán, pese a un nuevo intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz y que afectó al frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

El presidente de Estados Unidos aseguró, ante periodistas en la Casa Blanca, que luego del intercambio de fuego en Ormuz se encuentran negociando un acuerdo con Irán.

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, aseguró el republicano, quien ha repetido durante semanas que Teherán “desea un acuerdo”, pese a que la república Islámica ha condenado las peticiones y violaciones a la tregua por parte de Washington.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El mandatario republicano agregó que el alto el fuego sigue vigente, a pesar de los ataques: “Sí, así es. Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”.

Los recientes ataques en el paso estratégico

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar tras un enfrentamiento militar en el Estrecho de Ormuz que incluyó ataques con misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses, seguido por bombardeos de represalia sobre territorio iraní.

El episodio rompió semanas de relativa calma posteriores al alto el fuego anunciado el pasado 7 de abril y reavivó el temor a una nueva escalada regional en Medio Oriente.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Stringer)

Según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), tres destructores de la Marina norteamericana (el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason) fueron atacados mientras transitaban el estratégico corredor marítimo rumbo al golfo de Omán. El comunicado oficial aseguró que ninguno de los buques resultó alcanzado y que las fuerzas estadounidenses lograron neutralizar todas las amenazas entrantes.

Tras el ataque, Washington lanzó una serie de operaciones militares contra instalaciones iraníes que, de acuerdo con el CENTCOM, estaban vinculadas a la agresión. Entre los blancos alcanzados figuraron sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

El nuevo episodio se produjo mientras Washington aguardaba una respuesta formal de Teherán a una propuesta diplomática destinada a sostener el alto el fuego y evitar una guerra abierta entre ambos países. De acuerdo con ‘Fox News’, el plan dejaría sin resolver por ahora los temas más sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní.

Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte clave del petróleo comercializado a nivel mundial, vuelve así a convertirse en uno de los principales focos de tensión internacional, en un contexto marcado por la fragilidad de las negociaciones y el riesgo permanente de una escalada militar en la región.