Un soldado iraní posa junto a un misil. Foto: REUTERS

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente pone el foco en el poder armamentístico que estos tres países aún poseen y con el que podrían hacer frente a las próximas jornadas de ataques, en un momento crucial de la guerra en donde ambos bandos anunciaron que “desatarán el infierno” contra sus enemigos.

En ese sentido, según el Proyecto de Defensa contra Misiles del CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) con sede en Washington, se elaboró un análisis para determinar cuál sería el alcance de los misiles de Irán en caso de que decida lanzar ataques masivos contra sus enemigos en la región.

La capacidad misilística de Irán. Foto: X/@Missile_Defense

El alcance militar de Irán pone en jaque a gran parte del mundo

Este mismo análisis arrojó un resultado estremecedor, al entender que el poderío misilístico de Teherán podría alcanzar a países como Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar e incluso estarían en riesgo países de Europa suroriental, además de zonas de África.

La Guardia Revolucionaria de Irán, el principal brazo armado del país, dispone de los arsenales balísticos más importantes y diversos de Medio Oriente, conteniendo misiles de corto, mediano y largo alcance, además de misiles crucero y drones de ataque, entre otros.

Asimismo, Irán tiene una desarrollada capacidad de distribución de armamento, abasteciendo a grupos terroristas como Hamás, Hezbollah, los hutíes y milicias en Irak, lo que hace que sus fuerzas de ataque se expandan más allá de sus fronteras.

El poderoso misil Sejil que Irán lanzó contra Israel. Foto: Wikimedia Commons

Tal como analiza CSIS, el poderío de Irán se extiende más allá de los 2.000 kilómetros de radio, al tiempo que podría mantener varias oleadas de ataques en simultáneo, lo que lo vuelve un país potencialmente peligroso para varias naciones que ni siquiera participan del actual conflicto en Medio Oriente y, por tanto, un riesgo severo para el mundo, a causa del colapso que podría generar un ataque masivo de la nación persa.