India destronó a Japón y se consolida como la cuarta economía más grande del mundo

India, la cuarta economía más grande del mundo. Foto: REUTERS

Con un Producto Interno Bruto (PBI) de 4.18 billones de dólares, India desplazó a Japón y se consolida como la cuarta economía mundial, con el objetivo de, en dos o tres años, arrebatarle a Alemania el tercer puesto del ranking global.

El balance económico presentado por el Gobierno de Narendra Modi, junto a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sugiere que el impulso del país se mantendrá y se meterá en el podio de las economías más fuertes para finales de esta década.

Narendra Modi, primer ministro de India. Foto: EFE.

Crece la economía de la India

La economía india atraviesa una fase caracterizada por un alto crecimiento y una inflación controlada. El PBI real se expandió un 8.2% en el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, superando todas las expectativas del mercado.

Además, la demanda urbana y el gasto privado blindaron la economía del país. El Gobierno de Modi subraya además el logro de mantener ese ritmo incluso en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, inflación global y restricciones comerciales, como las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

India. Foto: Unsplash.

Este avance se apoya en un crecimiento sostenido que ubica a la India entre las economías de mayor expansión del mundo en los últimos años.

Con unas reservas internacionales de 686.200 millones de dólares, y expectativas de un PBI de USD 7.3 billones para 2030, el país se presenta como el puerto más seguro y dinámico dentro del G20.