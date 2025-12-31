India destronó a Japón y se consolida como la cuarta economía más grande del mundo
El balance económico presentado por el Gobierno de Narendra Modi, junto a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sugieren que el país podría arrebatarle a Alemania el tercer puesto del ranking global a finales de esta década.
Con un Producto Interno Bruto (PBI) de 4.18 billones de dólares, India desplazó a Japón y se consolida como la cuarta economía mundial, con el objetivo de, en dos o tres años, arrebatarle a Alemania el tercer puesto del ranking global.
El balance económico presentado por el Gobierno de Narendra Modi, junto a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sugiere que el impulso del país se mantendrá y se meterá en el podio de las economías más fuertes para finales de esta década.
Crece la economía de la India
La economía india atraviesa una fase caracterizada por un alto crecimiento y una inflación controlada. El PBI real se expandió un 8.2% en el segundo trimestre del año fiscal 2025-26, superando todas las expectativas del mercado.
Además, la demanda urbana y el gasto privado blindaron la economía del país. El Gobierno de Modi subraya además el logro de mantener ese ritmo incluso en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, inflación global y restricciones comerciales, como las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos.
Este avance se apoya en un crecimiento sostenido que ubica a la India entre las economías de mayor expansión del mundo en los últimos años.
Con unas reservas internacionales de 686.200 millones de dólares, y expectativas de un PBI de USD 7.3 billones para 2030, el país se presenta como el puerto más seguro y dinámico dentro del G20.