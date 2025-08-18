La India busca intensificar su presencia en Argentina: cuáles son sus objetivos

“Hay cosas que necesita Argentina y otras que requiere la India”, indicó el embajador, Ajaneesh Kumar.

Narendra Modi y Javier Milei. Foto: Prensa

Ajaneesh Kumar, embajador de la India ante la Argentina, manifestó su deseo de seguir afianzando la relación bilateral entre ambos países, a la vez que explicó cómo mantiene el equilibrio entre China y Estados Unidos.

Kumar señaló que Argentina es “un país que tiene resultados financieros muy buenos por el momento, se ve una situación mucho más controlada desde la inflación al valor del peso”.

En diálogo con el periodista de TN, Gonzalo Bañez, el embajador afirmó la relación es “complementaria”: “Hay cosas que necesita Argentina y otras que requiere la India”, indicó.

Y explicó: “Con una población de 1.4 millones de personas en la India tenemos falta de aceite comestible. Hoy en día la Argentina nos vendiendo casi 3.000 millones de dólares. En la misma manera, necesitamos energía, de gas y petróleo. Somos el tercer importador más grande del mundo en energía, y la previsión es que solamente irá en aumento. Entonces, la Argentina puede ser un buen sustituto como proveedor a largo plazo”.

Sobre la visita de Narendra Modi a Javier Milei, señaló: “No tengo duda en decir que fue muy exitosa. Era una visita breve, pero tuvo un programa oficial bastante ocupado y su conversación con el señor presidente fue muy amistosa. Tuvieron un diálogo privado además de una conversación con las delegaciones. Dialogaron sobre los asuntos importantes para la relación bilateral, aquellos puntos que mencioné en los que ambos países pueden ser complementarios y cooperar”.

En tanto, sobre las relaciones con EEUU y China, el embajador afirmó que “la India es amiga de todos los países y ejerce lo que en inglés se llama strategic autonomy, la autonomía estratégica de tomar decisiones. Al hacerlo, siempre tenemos en cuenta el interés de nuestro pueblo”.