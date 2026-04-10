Encuentro de Xi Jinping con la líder de la oposición de Taiwán. Foto: VIA REUTERS

Xi Jinping recibió en China a Cheng Li-wun, líder de la oposición de Taiwán, en lo que supone la primera reunión de este tipo en casi diez años.

El mandatario invitó la semana pasada a Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), la principal fuerza de la oposición de la isla, a visitar China.

Encuentro de Xi Jinping con la líder de la oposición de Taiwán. Video: EFE

Si bien Xi se ha visto en otras ocasiones con líderes del KMT y los contactos entre funcionarios chinos y figuras del partido son frecuentes, esta es la primera vez desde 2016 en que los máximos dirigentes de ambas formaciones se reúnen presencialmente.

El Gobierno chino se niega a dialogar con el Ejecutivo taiwanés, liderado desde hace una década por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista que sostiene que Taipéi “no está subordinado” a Pekín y que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Encuentro de Xi Jinping con la líder de la oposición de Taiwán. Foto: VIA REUTERS

La reunión se produjo en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del encuentro previsto en Pekín entre Xi y Donald Trump, donde el dirigente chino podría presionar a Washington para limitar la venta de armamento a la isla.