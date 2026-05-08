A más de 4.200 m de altura Foto: Ruta Verde Tours

Hay lugares que parecen retocados con filtros hasta que los ves en vivo. En el suroeste de Bolivia, a más de 4.200 metros de altura, existe una laguna tan roja que parece un espejo encendido en medio del paisaje árido. Se llama Laguna Colorada y es uno de esos destinos que te obligan a frenar, mirar dos veces y preguntarte: “¿Esto es real?”.

Lo más impactante no es solo el color: en sus orillas se mueven bandadas de flamencos que convierten el horizonte en una escena rosada, como si la naturaleza hubiera decidido combinar pigmentos, minerales y vida salvaje en el mismo cuadro.

Dónde queda y qué la hace única

La Laguna Colorada se ubica en el departamento de Potosí, provincia Sud Lípez, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, cerca de la frontera con Chile. Es una laguna altoandina y salina, poco profunda, pero enorme en valor ecológico y visual.

Ficha express para el lector (ideal para Discover):

Altitud: alrededor de 4.278–4.300 m s. n. m.

Superficie: aprox. 54 km²

Profundidad promedio: cerca de 35 cm

Perímetro: alrededor de 35 km

Área protegida: Reserva Eduardo Abaroa

Ese combo (altura extrema + salinidad + clima seco) crea un entorno que se siente “de otro planeta”, pero que sostiene un ecosistema delicado y muy especializado.

Por qué el agua es roja (y por qué cambia durante el día)

El tono rojizo no es pintura ni magia: se debe a sedimentos rojizos y a pigmentos de microorganismos/algas que prosperan en aguas con alta concentración de sales y minerales. Además, el color no es siempre idéntico: puede moverse entre marrones, rojos intensos y matices más apagados según la luz, el viento y la concentración de minerales.

Laguna Colorada: el lago rojo de Bolivia Foto: Facebook / Salar de Uyuni

Y hay un detalle que potencia el contraste fotográfico: en ciertos sectores aparecen islas o depósitos de bórax, un mineral blanco que, visto desde lejos, parece nieve sobre una superficie roja. Esa combinación (rojo + blanco + cielo altiplánico) es una de las razones por las que la Laguna Colorada se volvió una postal icónica del circuito del Salar de Uyuni y las lagunas altiplánicas.

El “reino” de los flamencos: qué especies se ven y cuándo

Uno de los mayores atractivos del lugar es la presencia de tres especies de flamencos: flamenco de James, flamenco andino y flamenco chileno. La laguna es especialmente importante para el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi), una especie estrechamente ligada a lagunas salinas altoandinas.

¿Por qué vienen? Porque en estos ambientes salinos se desarrolla el alimento base (microorganismos, algas/fitoplancton) que estas aves filtran con su pico. De hecho, fuentes especializadas en aves de Bolivia señalan a Laguna Colorada como uno de los principales “bastiones” del flamenco de James, con concentraciones que pueden llegar a decenas de miles en temporada austral.

El secreto del lago rojo de Potosí Foto: Wikipedia

Para el visitante, el mejor momento fotográfico suele ser el amanecer o el atardecer, cuando la luz baja vuelve el rojo más dramático y los flamencos se recortan mejor sobre el agua.

Un humedal clave: qué significa que sea sitio Ramsar

La Laguna Colorada forma parte del sitio Ramsar “Los Lípez”, reconocido como humedal de importancia internacional. Según registros divulgados, fue catalogado en 1990 y luego se amplió para incluir otros sistemas de lagunas y bofedales altoandinos asociados.

En términos simples: no es solo un paisaje “bonito”; es un espacio crucial para especies adaptadas a condiciones extremas, y por eso su conservación es especialmente sensible a cambios en agua, clima y actividad humana.

Cómo visitarla

Por su ubicación remota, lo habitual es llegar con excursiones en vehículos 4x4 desde Uyuni, Tupiza o San Pedro de Atacama, dentro del circuito del altiplano. En la zona no hay transporte público regular y los caminos pueden ser exigentes, por lo que se recomienda logística organizada.

Tips rápidos (alto CTR, útiles y guardables):