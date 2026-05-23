Alberta, Canadá. Foto: Unsplash.

La provincia canadiense de Alberta se prepara para una votación histórica que podría abrir el camino hacia un eventual proceso de separación de Canadá. El próximo 19 de octubre, los ciudadanos decidirán si autorizan el inicio del trámite legal para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia provincial.

Aunque la consulta no implicará una secesión inmediata, el resultado podría habilitar negociaciones formales con el gobierno federal y marcar un precedente inédito fuera de Quebec, la región que históricamente concentró los principales movimientos independentistas del país.

Alberta, Canadá. Foto: Unsplash.

La iniciativa fue impulsada por la premier provincial Danielle Smith, quien abrió un intenso debate político y social en todo Canadá. La dirigente aclaró en distintas oportunidades que personalmente apoya la continuidad de Alberta dentro de la federación canadiense, pero defendió la consulta como una herramienta democrática para escuchar a la población.

“No es el momento de perder la esperanza en Canadá. Creo que Canadá todavía puede funcionar”, afirmó Smith al anunciar la medida. También sostuvo que su gobierno busca mejorar la relación con Ottawa y defender los intereses económicos de la provincia.

La decisión de avanzar con la consulta llegó después de que la Justicia suspendiera una iniciativa separatista anterior. El fallo consideró que no se había realizado una consulta adecuada a los pueblos indígenas, cuyos derechos están protegidos por tratados firmados antes de la creación formal de Alberta como provincia canadiense.

Alberta, Canadá. Foto: Unsplash.

¿Qué dice el Gobierno de Canadá sobre las intenciones independentistas de Alberta?

La respuesta del gobierno federal no tardó en llegar. El primer ministro Mark Carney destacó la importancia de Alberta para el desarrollo económico y político del país y remarcó que el mejor escenario para la provincia es continuar dentro de Canadá.

“Como alguien que nació y creció en Alberta, estoy orgulloso de ser de Alberta. El mejor lugar para Alberta es en Canadá”, declaró Carney. El mandatario agregó que el gobierno federal trabaja para fortalecer la unidad nacional y modernizar el funcionamiento de la federación.

El sector empresarial también manifestó preocupación por el posible impacto económico de la consulta. La presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá, Candace Laing, advirtió que un escenario de incertidumbre constitucional podría afectar las inversiones y la competitividad internacional del país.

“La incertidumbre prolongada en torno a una separación política o constitucional conlleva riesgos reales para la confianza de los inversionistas”, sostuvo en un comunicado.

¿Por qué Alberta querría independizarse?

Detrás de la discusión aparece un conflicto histórico entre Alberta y el gobierno federal. La provincia, una de las principales productoras de petróleo de Canadá, mantiene desde hace años fuertes cuestionamientos a las políticas ambientales impulsadas desde Ottawa, especialmente aquellas vinculadas a restricciones para la industria energética.

Muchos sectores locales consideran que esas medidas perjudicaron el crecimiento económico provincial y debilitaron la competitividad del sector petrolero. Smith aseguró recientemente que parte de esas políticas comenzaron a revertirse durante la actual gestión federal.

Alberta, Canadá. Foto: Unsplash.

Según las encuestas difundidas en las últimas semanas, cerca de un tercio de la población apoyaría la independencia. El respaldo es todavía mayor entre los simpatizantes del Partido Conservador Unificado, que gobierna actualmente Alberta.

La votación de octubre no definirá automáticamente la salida de Alberta de Canadá, pero sí podría abrir una nueva etapa de negociaciones políticas y tensiones institucionales en uno de los países más estables de América del Norte.