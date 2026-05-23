Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”, durante un discurso ante sus seguidores en Suffern, Nueva York.

“Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto”, afirmó el mandatario.

Donald Trump aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares. Video: EFE

El mandatario de Estados Unidos dijo que la operación “Furia Épica” va a garantizar que la República Islámica, a la que calificó como “el principal patrocinador del terrorismo”, no consiga armas nucleares.

“No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben”, añadió.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Tras el encuentro con sus simpatizantes, el mandatario norteamericano regresó a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster, como se había anunciado previamente.

El propio Trump informó, a través de su red Truth Social, que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este “

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los puntos que presentó Irán en busca del acuerdo

Medios iraníes informaron que la nación persa le entregó a Pakistán una nueva propuesta para Estados Unidos.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Por el momento, fuentes oficiales no quisieron dar detalles del contenido de la misma. De todos modos, la agencia iraní Fars informó que Washington le habría exigido a Teherán que entregue 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, entre otras condiciones, como el mantenimiento de una sola instalación nuclear, no hacerse cargo del pago de compensaciones por la guerra y el desbloqueo de menos del 25% de activos iraníes congelados en el extranjero.

Mientras tanto, Irán insiste en el fin de la guerra en todos los frentes, algo que incluye al Líbano y el conflicto abierto que mantiene Israel en aquellas tierras.

Acusaciones de Irán de que EEUU atacó embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

También, Teherán sostiene la necesidad de que se levanten todas las sanciones que pesan en su contra para que se produzca un cese de las hostilidades efectivo, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz.