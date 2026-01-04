El descargo de Edmundo González Urrutia tras la captura de Nicolás Maduro: “Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”

Quien se encuentra exiliado en España, afirmó que el hombre que “usurpó el poder, ya no se encuentra el país y se enfrenta a la Justicia”, por lo que se debe llevar a cabo un “verdadero proceso de transición democrática”.

Edmundo González Urrutia. Foto: Reuters.

Después que Nicolás Maduro fuera capturado este sábado por fuerzas norteamericanas y el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos “gobernará” de momento Venezuela tras desdeñar el liderazgo político de María Corina Machado, muchos antichavistas esperan que Edmundo González Urrutia, exiliado ahora en España, tome posesión como presidente de Venezuela acompañado de la líder opositora.

Quien afirma haberse impuesto en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, se expresó en un video que compartió en sus redes sociales y planteó: “Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación. Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza”.

El descargo de Edmundo González Urrutia. Video: X @EdmundoGU

Siguiendo, González Urrutia comunicó que “la normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas. Verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”.

En esa línea, destacó: “Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

Además, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano: “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y la República”.

“Este es un momento histórico, lo asumimos con claridad y compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos”, cerró.

Qué sucedió en las últimas elecciones en Venezuela

El domingo 28 de julio de 2024 Venezuela celebró elecciones presidenciales. En los comicios se enfrentaron el entonces jefe de Estado, Nicolás Maduro, como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Edmundo González Urrutia, representante de la Plataforma Unitaria Democrática.

El Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Maduro, aunque no difundió los resultados desagregados de la votación. Desde la oposición cuestionaron el anuncio oficial y sostienen que el verdadero ganador fue González Urrutia.

Edmundo González Urrutia, líder opositor de Venezuela. Foto: captura de video

En ese contexto de fuerte confrontación política y cuestionamientos al resultado electoral, la situación de González Urrutia se fue agravando. El oficialismo impulsó en su contra distintas causas judiciales, con acusaciones que incluyeron usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia de las leyes y conspiración. La escalada judicial derivó en la emisión de una orden de arresto en septiembre de 2024, lo que llevó al dirigente opositor a abandonar el país ante el riesgo de detención. El 7 de ese mes salió de Venezuela y se exilió en España, donde recibió asilo político.

Su salida fue interpretada por muchos analistas y organizaciones de derechos humanos como el resultado de una crisis de represión política que obligó a uno de los principales líderes opositores a marcharse para evitar la detención y poder seguir coordinando esfuerzos desde el exterior. El exilio de González no fue aislado: líderes opositores enfrentaron hostigamiento, prohibiciones de participación electoral, arrestos y amenazas tras el proceso de 2024.

Desde su nuevo refugio, González continuó denunciando lo que él y varios gobiernos extranjeros consideran un fraude electoral, y mantuvo una agenda diplomática con actores internacionales para promover el reconocimiento de su supuesto triunfo y presionar por una transición democrática en Venezuela.

Igualmente, Edmundo González Urrutia pasó de ser el principal candidato opositor en 2024 a un líder en el exilio forzado tras la emisión de un mandamiento de captura en su contra, continuando su lucha política desde España y en escenarios internacionales, en medio de un escenario de confrontación permanente con el gobierno venezolano y de amplias disputas diplomáticas.