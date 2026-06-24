Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa: alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Un hombre se zambulle en el agua del Canal Saint-Martin mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte del país, en París, Francia. Foto: REUTERS

Europa atraviesa por estos días una de las olas de calor más intensas y tempranas registradas para fines de junio en toda la historia. Una masa de aire extremadamente cálida procedente del norte de África, combinada con un patrón atmosférico conocido como “bloqueo Omega”, mantiene temperaturas excepcionalmente altas sobre gran parte del continente. Según la Organización Meteorológica Mundial, el episodio podría prolongarse al menos dos semanas más.

Más de 94 millones de personas están expuestas a temperaturas superiores a los 35 °C y cerca de dos tercios de la población europea experimenta valores por encima de los 30 °C.

Una gallina bebe de un bebedero dentro de un gallinero en una granja de Saint-André-Goule-d’Oie, durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia.

Un hombre se zambulle en el agua del Canal Saint-Martin mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte del país, en París, Francia.

La gente se refresca en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel en París, mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia.

Un hombre se lava la cara para refrescarse durante un día caluroso en medio de una ola de calor en Madrid, España.

Joana refresca a su perro Oli en una fuente mientras suben las temperaturas, durante una ola de calor que afecta a gran parte de España, en Barcelona.

Un cartel anuncia el cierre anticipado de la Torre Eiffel debido a la ola de calor, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia.

Varias personas hacen cola para comprar ventiladores de pie y humidificadores en una sucursal parisina de la tienda de electrónica y artículos para el hogar Darty, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia.

La gente se resguarda del sol bajo sombrillas el día en que el Papa León XIII celebra la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, Roma.

Una persona con una máscara de extraterrestre se sienta entre el público con un ventilador eléctrico portátil durante el desfile de la colección masculina Primavera/Verano 2027 de Thom Browne, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, Italia.

Vista general de los espectadores en las gradas en medio de la ola de calor, mientras se resguardan con sombreros durante el partido de octavos de final entre la letona Jelena Ostapenko y la húngara Panna Udvardy en el Abierto de Eastbourne - Club de Tenis Devonshire Park, Eastbourne, Gran Bretaña.

Un alumno es rociado con una fina bruma mientras bebe agua en la escuela primaria Harris Academy Maxyflower, en medio de temperaturas récord que afectan a escuelas y redes de transporte en Grays, Gran Bretaña.

Trabajadores de establos bañan a sus caballos en el río Berounka para refrescarlos durante una ola de calor en Praga, República Checa.

Una maestra rocía agua a los alumnos para refrescarlos en L'Ecole des Petits, una escuela bilingüe francesa independiente, mientras Gran Bretaña experimenta temperaturas récord durante una ola de calor en Fulham, Londres, Gran Bretaña.

Alumnos comen helados mientras asisten a una clase de matemáticas en la escuela primaria Harris Academy Mayflower, en medio de temperaturas récord que afectan a escuelas y redes de transporte en Grays, Gran Bretaña.

Ola de calor en España: récords históricos y víctimas fatales

España figura entre los países más golpeados por la ola de calor. Los días 22 y 23 de junio fueron los más cálidos para este mes desde que existen registros modernos, con temperaturas medias más de siete grados por encima de lo habitual.

En varias zonas del país se alcanzaron entre 43 °C y 45 °C, especialmente en el sur. Las autoridades reportaron numerosas atenciones médicas por golpes de calor y se registraron muertes asociadas a las altas temperaturas.

El norte del país también sufrió valores inusuales, con alertas rojas en el País Vasco y noches tropicales que dificultaron el descanso.

Francia: el epicentro de la emergencia climática

Francia es posiblemente el país más afectado en términos de extensión territorial. Más de la mitad de los departamentos permanecen bajo alerta roja y millones de personas están expuestas a temperaturas extremas.

Ciudades como París, Nantes, Burdeos y Angers superaron los 40 °C, mientras que algunas localidades registraron hasta 43 °C. París alcanzó un récord histórico para junio con 40,9 °C. Además, las autoridades reportaron víctimas vinculadas al calor y numerosos ahogamientos durante los últimos días.

La situación también comenzó a afectar infraestructuras críticas, incluyendo cortes de energía y una reducción de la producción nuclear debido a la falta de agua suficiente para refrigeración.

Italia: alerta roja en las principales ciudades

El Ministerio de Salud italiano declaró la alerta roja en al menos 15 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín, Venecia y Bolonia.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse hidratados y limitar los desplazamientos de personas mayores y grupos vulnerables. Algunas regiones incluso implementaron restricciones laborales para trabajadores expuestos al calor.

Alemania: temperaturas excepcionales y riesgo sanitario

Alemania también enfrenta temperaturas muy superiores a los valores normales para junio. Los pronósticos indican anomalías de entre 9 y 13 grados por encima de la media estacional en algunas regiones de Europa Central.

Las altas temperaturas provocaron incidentes vinculados a actividades recreativas y aumentaron las preocupaciones sanitarias. Las autoridades monitorean especialmente a la población mayor y a quienes trabajan al aire libre.

Portugal: máximas cercanas a los 43 °C

Portugal permanece bajo condiciones extremas, especialmente en las regiones del interior y el sur del país. Los pronósticos anticiparon picos cercanos a los 43 °C, acompañados por un elevado riesgo de incendios forestales.

Las autoridades reforzaron los sistemas de vigilancia y prevención ante la posibilidad de que las temperaturas se mantengan elevadas durante varios días consecutivos.

Reino Unido: récord histórico para junio

Aunque el Reino Unido no suele figurar entre los países más afectados por las olas de calor europeas, esta vez registró temperaturas sin precedentes para junio. El termómetro alcanzó entre 35,7 °C y 36,1 °C en distintas localidades del sur de Inglaterra, superando récords que permanecían vigentes desde 1976.

Las autoridades emitieron alertas máximas para varias regiones y advirtieron sobre los riesgos para la salud pública, especialmente en un país donde el aire acondicionado no está ampliamente extendido.

Bélgica, Países Bajos, Suiza y Europa Central

La ola de calor también afecta a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Hungría. En Bélgica se registraron récords de temperatura para junio y se suspendieron parcialmente servicios de transporte debido al sobrecalentamiento de la infraestructura.

En Suiza, varias regiones fueron puestas bajo alerta máxima luego de superar los 36 °C y registrar récords históricos para este mes.

Un fenómeno comparable con las grandes olas de calor del siglo

Meteorólogos y organismos internacionales coinciden en que se trata de uno de los episodios más severos registrados tan temprano en el verano europeo. Algunos expertos lo comparan con las históricas olas de calor de 2003 y 2019, aunque destacan que el fenómeno actual está ocurriendo antes de lo habitual y afecta simultáneamente a una porción muy amplia del continente.

El principal temor de las autoridades es que la persistencia del calor extremo incremente el número de muertes asociadas a golpes de calor, incendios forestales, problemas cardiovasculares y fallas en infraestructuras energéticas y de transporte durante las próximas semanas.