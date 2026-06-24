Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa: alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Europa atraviesa por estos días una de las olas de calor más intensas y tempranas registradas para fines de junio en toda la historia. Una masa de aire extremadamente cálida procedente del norte de África, combinada con un patrón atmosférico conocido como “bloqueo Omega”, mantiene temperaturas excepcionalmente altas sobre gran parte del continente. Según la Organización Meteorológica Mundial, el episodio podría prolongarse al menos dos semanas más.
Más de 94 millones de personas están expuestas a temperaturas superiores a los 35 °C y cerca de dos tercios de la población europea experimenta valores por encima de los 30 °C.
Ola de calor en España: récords históricos y víctimas fatales
España figura entre los países más golpeados por la ola de calor. Los días 22 y 23 de junio fueron los más cálidos para este mes desde que existen registros modernos, con temperaturas medias más de siete grados por encima de lo habitual.
En varias zonas del país se alcanzaron entre 43 °C y 45 °C, especialmente en el sur. Las autoridades reportaron numerosas atenciones médicas por golpes de calor y se registraron muertes asociadas a las altas temperaturas.
El norte del país también sufrió valores inusuales, con alertas rojas en el País Vasco y noches tropicales que dificultaron el descanso.
Francia: el epicentro de la emergencia climática
Francia es posiblemente el país más afectado en términos de extensión territorial. Más de la mitad de los departamentos permanecen bajo alerta roja y millones de personas están expuestas a temperaturas extremas.
Ciudades como París, Nantes, Burdeos y Angers superaron los 40 °C, mientras que algunas localidades registraron hasta 43 °C. París alcanzó un récord histórico para junio con 40,9 °C. Además, las autoridades reportaron víctimas vinculadas al calor y numerosos ahogamientos durante los últimos días.
La situación también comenzó a afectar infraestructuras críticas, incluyendo cortes de energía y una reducción de la producción nuclear debido a la falta de agua suficiente para refrigeración.
Italia: alerta roja en las principales ciudades
El Ministerio de Salud italiano declaró la alerta roja en al menos 15 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín, Venecia y Bolonia.
Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse hidratados y limitar los desplazamientos de personas mayores y grupos vulnerables. Algunas regiones incluso implementaron restricciones laborales para trabajadores expuestos al calor.
Alemania: temperaturas excepcionales y riesgo sanitario
Alemania también enfrenta temperaturas muy superiores a los valores normales para junio. Los pronósticos indican anomalías de entre 9 y 13 grados por encima de la media estacional en algunas regiones de Europa Central.
Las altas temperaturas provocaron incidentes vinculados a actividades recreativas y aumentaron las preocupaciones sanitarias. Las autoridades monitorean especialmente a la población mayor y a quienes trabajan al aire libre.
Portugal: máximas cercanas a los 43 °C
Portugal permanece bajo condiciones extremas, especialmente en las regiones del interior y el sur del país. Los pronósticos anticiparon picos cercanos a los 43 °C, acompañados por un elevado riesgo de incendios forestales.
Las autoridades reforzaron los sistemas de vigilancia y prevención ante la posibilidad de que las temperaturas se mantengan elevadas durante varios días consecutivos.
Reino Unido: récord histórico para junio
Aunque el Reino Unido no suele figurar entre los países más afectados por las olas de calor europeas, esta vez registró temperaturas sin precedentes para junio. El termómetro alcanzó entre 35,7 °C y 36,1 °C en distintas localidades del sur de Inglaterra, superando récords que permanecían vigentes desde 1976.
Las autoridades emitieron alertas máximas para varias regiones y advirtieron sobre los riesgos para la salud pública, especialmente en un país donde el aire acondicionado no está ampliamente extendido.
Bélgica, Países Bajos, Suiza y Europa Central
La ola de calor también afecta a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y Hungría. En Bélgica se registraron récords de temperatura para junio y se suspendieron parcialmente servicios de transporte debido al sobrecalentamiento de la infraestructura.
En Suiza, varias regiones fueron puestas bajo alerta máxima luego de superar los 36 °C y registrar récords históricos para este mes.
Un fenómeno comparable con las grandes olas de calor del siglo
Meteorólogos y organismos internacionales coinciden en que se trata de uno de los episodios más severos registrados tan temprano en el verano europeo. Algunos expertos lo comparan con las históricas olas de calor de 2003 y 2019, aunque destacan que el fenómeno actual está ocurriendo antes de lo habitual y afecta simultáneamente a una porción muy amplia del continente.
El principal temor de las autoridades es que la persistencia del calor extremo incremente el número de muertes asociadas a golpes de calor, incendios forestales, problemas cardiovasculares y fallas en infraestructuras energéticas y de transporte durante las próximas semanas.