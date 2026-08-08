ANSES pone en marcha el pago de agosto: por qué el 10 de agosto es una fecha clave

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de agosto y hay una fecha que los jubilados y pensionados deben tener marcada: lunes 10 de agosto de 2026. Ese día comenzará la acreditación de haberes para quienes cobran la jubilación mínima y también para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), dos de los grupos que abren el cronograma mensual del organismo.

El esquema de pagos se organizará, como todos los meses, según la terminación del DNI. De esta manera, ANSES distribuye las acreditaciones en distintas jornadas hábiles para evitar demoras, ordenar la atención bancaria y facilitar el acceso al dinero de los beneficiarios.

Además, agosto llega con una novedad importante para los adultos mayores: los haberes tendrán una actualización del 1,89%, correspondiente al mecanismo de movilidad vigente, y quienes perciban la mínima accederán al bono de $70.000, lo que eleva el ingreso final del mes.

Quiénes cobran ANSES desde el lunes 10 de agosto

El lunes 10 de agosto será el primer día de pago para dos grupos centrales del calendario previsional. Por un lado, cobrarán los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cuyo DNI termine en 0. Por otro, también iniciarán el cobro los titulares de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 0 y 1.

Pagos ANSES Foto: ANSES

Esto convierte al 10 de agosto en una fecha clave porque marca el comienzo formal del cronograma de haberes previsionales del mes. A partir de allí, los depósitos se realizarán de manera escalonada durante agosto, con una pausa por el feriado nacional del lunes 17.

Para los beneficiarios, la recomendación es revisar la fecha exacta según el último número del DNI antes de acercarse al banco o cajero automático. En muchos casos, el dinero queda depositado en la cuenta y puede utilizarse mediante tarjeta de débito sin necesidad de retirar efectivo el mismo día.

Calendario de pago para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro en agosto

Las Pensiones No Contributivas también comenzarán a pagarse desde el 10 de agosto. El cronograma quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobran

Quienes perciben haberes superiores a la mínima deberán esperar hasta la última semana de agosto. En este caso, ANSES fijó el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en agosto

Con el aumento aplicado en agosto, la jubilación mínima queda en $419.775,93. A ese monto se le suma el bono de $70.000 para quienes perciben el haber más bajo, por lo que el total mensual asciende a $489.775,93.

ANSES pagos Foto: ANSES

En tanto, la jubilación máxima alcanza los $2.824.694,49, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $335.820,74 antes del refuerzo. Para las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el ingreso base informado es de aproximadamente $293.843,15, con posibilidad de sumar el bono correspondiente según cada caso.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de cobrar

Antes de concurrir a una sucursal bancaria, es clave verificar la fecha de cobro según la terminación del DNI y recordar que el dinero queda depositado en la cuenta previsional. Por eso, los beneficiarios pueden operar con tarjeta de débito, realizar pagos electrónicos o retirar efectivo en cajeros automáticos cuando lo necesiten.

La fecha del 10 de agosto será, entonces, el punto de partida para miles de jubilados y pensionados. Con aumento, bono y cronograma confirmado, ANSES abre una nueva ronda de pagos que se extenderá durante buena parte del mes y que tendrá impacto directo en los ingresos de los adultos mayore