Argentina tiene una oportunidad histórica: cómo el rearme de Europa puede impulsar la modernización de Fabricaciones Militares.

La decisión de Europa de acelerar su rearme tras la guerra en Ucrania está generando una demanda sin precedentes de municiones, explosivos y sistemas de defensa. Para la Argentina, este escenario podría convertirse en una oportunidad para revitalizar Fabricaciones Militares, una empresa que aún conserva capacidades productivas, aunque requiere inversiones y modernización para competir en el mercado internacional.

La clave no pasa únicamente por exportar municiones, sino por aprovechar el proceso de reconstrucción de la industria militar occidental para recuperar una base industrial estratégica que también permita abastecer a las Fuerzas Armadas argentinas.

Argentina tiene una oportunidad histórica: cómo el rearme de Europa puede impulsar la modernización de Fabricaciones Militares.

El rearme europeo impulsa una demanda histórica

La invasión rusa de Ucrania modificó profundamente la política de defensa europea. La Unión Europea proyecta movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar sus capacidades militares durante los próximos años.

Dentro de esa estrategia se encuentra el programa SAFE, que contempla hasta 150.000 millones de euros en préstamos destinados a compras conjuntas y al fortalecimiento de la industria de defensa del continente.

A su vez, el programa ASAP impulsó inversiones para ampliar la producción de proyectiles, misiles, pólvoras y explosivos, con el objetivo de alcanzar una capacidad cercana a dos millones de proyectiles de artillería por año.

Ese crecimiento genera oportunidades para empresas que puedan integrarse a la cadena de suministro occidental.

Fabricaciones Militares aún conserva capacidades estratégicas

Aunque durante años sufrió una fuerte pérdida de actividad, Fabricaciones Militares mantiene plantas con experiencia en la producción de armas, municiones, explosivos y propelentes.

La fábrica Fray Luis Beltrán concentra gran parte de la producción vinculada con defensa y seguridad, mientras que las instalaciones de Villa María, Azul y Río Tercero conservan capacidades químicas y metalmecánicas que podrían integrarse a nuevos proyectos industriales.

Una muestra de ese potencial se dio en junio de 2026, cuando la empresa completó con éxito las pruebas de validación de una nueva munición de 105 milímetros destinada a los tanques TAM y TAM 2C.

El desarrollo permitió recuperar procesos industriales y conocimientos técnicos que permanecían inactivos desde hacía años.

¿Qué necesita Argentina para ingresar al mercado internacional?

La validación de un producto nacional representa un paso importante, pero todavía está lejos de convertir al país en un proveedor de gran escala.

Para participar en las cadenas de producción occidentales serán necesarias inversiones en maquinaria, automatización de procesos, sistemas de control de calidad, certificaciones internacionales y contratos de largo plazo.

También será indispensable garantizar el suministro continuo de materias primas y sostener la producción durante varios años, evitando depender únicamente de pedidos esporádicos.

La oportunidad pasa por asociarse con empresas occidentales

Los programas europeos priorizan el fortalecimiento de la industria instalada dentro de la Unión Europea, por lo que resulta poco probable que fabricantes argentinos accedan directamente a esos fondos.

Por ese motivo, la estrategia más viable sería establecer acuerdos con compañías occidentales, producir componentes bajo licencia e integrarse como proveedor dentro de cadenas industriales ya consolidadas.

Entre los productos que la Argentina podría fabricar se encuentran:

Munición de 105 milímetros .

Munición para armas portátiles .

Pólvoras y cargas propulsoras .

Explosivos militares .

Componentes para proyectiles de artillería.

Argentina tiene una oportunidad histórica: cómo el rearme de Europa puede impulsar la modernización de Fabricaciones Militares. Foto: Ministerio de Defensa

Una oportunidad para reconstruir la industria de defensa

Más allá del negocio de exportación, el verdadero valor estratégico radica en utilizar la demanda internacional para modernizar la infraestructura productiva nacional.

Si el país logra atraer inversiones, incorporar tecnología y sostener una política de defensa con compras regulares, Fabricaciones Militares podría recuperar capacidades perdidas durante décadas.

El desafío no consiste solamente en vender municiones a Europa mientras dure el proceso de rearme. La oportunidad más importante es convertir ese contexto excepcional en el punto de partida para reconstruir una industria de defensa capaz de abastecer, en primer lugar, las necesidades de las propias Fuerzas Armadas argentinas y, al mismo tiempo, generar una nueva plataforma exportadora de largo plazo.