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Ciudad de Buenos Aires: cuánto necesita una familia para ser clase media en agosto de 2026

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner presión sobre los ingresos de los hogares. Los nuevos valores oficiales muestran cómo la evolución de los precios modificó los límites entre los distintos sectores socioeconómicos durante julio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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¿Cuánto necesito una familia para no ser pobre en CABA?
¿Cuánto necesito una familia para no ser pobre en CABA? Foto: Freepik
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Una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos chicos, necesitó ingresos de al menos $2.558.973,78 durante julio para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

El informe también determinó que el mismo grupo familiar debió contar con $1.617.871 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que necesitó $880.938 para superar el umbral de indigencia.

Los valores registraron aumentos durante el séptimo mes del año. La línea de indigencia subió 2,6%, la de pobreza avanzó 2,5% y el ingreso mínimo para integrar el sector medio aumentó 4,4%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Cuánto hay que ganar para ser clase media en CABA

De acuerdo con la clasificación utilizada por el organismo porteño, los hogares de cuatro integrantes se dividen en diferentes categorías según sus ingresos mensuales.

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El sector medio frágil contempla a las familias que perciben entre $2.047.179,02 y $2.558.973,77.

Por encima de ese nivel se encuentra el sector considerado propiamente como clase media, integrado por hogares con ingresos de entre $2.558.973,78 y $8.188.716,07 mensuales.

En tanto, los hogares que superan los $8.188.716,08 son considerados parte del sector acomodado, al contar con ingresos superiores a cuatro veces la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El informe también establece distintos niveles por debajo y alrededor de la línea de pobreza.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $880.937,89 mensuales para no ser indigente, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

Entre $880.937,90 y $1.617.870,71 se ubican los hogares considerados pobres no indigentes. En este segmento, los ingresos permiten cubrir la Canasta Básica Alimentaria, pero no alcanzan para afrontar el costo de la Canasta Básica Total.

Por encima de los $1.617.870,72 y hasta $2.047.179,01, los hogares son considerados no pobres vulnerables. Sus ingresos permiten cubrir la Canasta Básica Total, aunque todavía no alcanzan el nivel establecido por la Canasta Total.

La inflación de CABA fue de 2,9% en julio

Los nuevos valores se conocieron después de que la inflación porteña registrara una suba del 2,9% en julio. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad acumuló 19,4% en los primeros siete meses de 2026 y un incremento interanual del 33,2%.

La inflación en CABA. Foto: NA

Además, el IPC de CABA mostró una aceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto de junio.

Entre los principales rubros que impulsaron los precios durante julio se destacaron Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles y Transporte, sectores que tuvieron incidencia en la evolución del costo de vida de los hogares porteños.

De esta manera, los datos oficiales reflejan cuánto tuvo que ganar una familia tipo durante julio para ubicarse en cada uno de los segmentos socioeconómicos establecidos por la Ciudad.

InflaciónCiudad de Buenos AiresFamilia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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