¿Se pueden hacer actividades al aire libre?: qué clima se espera para este fin de semana en Buenos Aires

¿Llueve o no llueve este fin de semana? Foto: NA (Daniel Vides)

Quienes estén planeando una salida al aire libre para este fin de semana, el último de junio, podrán hacerlo con tranquilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El clima para la Ciudad de Buenos Aires indica que no se esperan lluvias entre el sábado 27 y el domingo 28, aunque las jornadas seguirán siendo frías.

Sábado con sol y temperatura agradable

El sábado 27 se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 17°C, una de las marcas más altas de la semana.

La ausencia de lluvias y el ambiente templado para la época convierten al sábado en el mejor día del fin de semana para realizar paseos, actividades deportivas, ferias o reuniones al aire libre.

Clima en Buenos Aires para el próximo fin de semana. Foto: SMN.

Domingo más fresco y con viento

Para el domingo 28 se espera un descenso de la temperatura. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a 14°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se prevén lluvias.

Sin embargo, el dato a tener en cuenta será el viento, que podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la jornada. Por ese motivo, quienes tengan planes al aire libre deberán considerar una sensación térmica más baja y condiciones menos agrdables que las del sábado.

Actividades al aire libre: ¿sí o no?

El pronóstico indica que sí. Tanto el sábado como el domingo serán jornadas sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no habrá impedimentos meteorológicos importantes para realizar actividades fuera de casa.

La recomendación es aprovechar especialmente el sábado, cuando se combinarán temperaturas más agradables, nubosidad variable y poco viento. El domingo también será un lindo día para organizar salidas, aunque con abrigo extra debido al descenso térmico y las ráfagas previstas.

Cómo será el pronóstico del fin de semana. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cómo seguirá la próxima semana

El inicio de la semana mantendrá condiciones estables. El lunes 29 se espera una máxima de 12°C y una mínima de 5°C, mientras que el martes 30 volverá a aparecer el sol con temperaturas que oscilarán entre los 5°C y los 13°C.

De esta manera, el cierre de junio llegaría sin lluvias significativas y con jornadas frías, pero favorables para quienes quieran disfrutar de actividades al aire libre.