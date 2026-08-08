Preocupación por la salud de Joe Biden: su hijo afirmó que el cáncer que padece es “muy doloroso y debilitante”

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos. Foto: X @JoeBiden

Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el cáncer de próstata que padece su padre es “muy doloroso” y “muy debilitante”.

“Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, declaró visiblemente emocionado Hunter en diálogo con la cadena británica BBC y añadió: “Es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.

El año pasado, tras dejar la Casa Blanca, el político demócrata de 83 años anunció que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea.

Joe Biden y Hunter Biden. Foto: REUTERS

A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado mantuvo cierta actividad pública y participó el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

Durnte la entrevista, Hunter Biden explicó que el “cáncer se extendió, hizo metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso” y “muy debilitante”.

“Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más”, añadió.

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo.

Finalmente, se vio obligado a renunciar a su campaña de reelección y ceder el testigo a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, actual presidente.

Kamala Harris y Joe Biden. Foto: REUTERS

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría.

En la entrevista, el hijo de Joe Biden se mostró “agradecido” por el indulto, aunque reconoció que no fue “algo bueno” para el legado de su padre.

La enfermedad de Joe Biden

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden fue diagnosticado en mayo de 2025 con una forma agresiva de cáncer de próstata, luego de consultar por síntomas urinarios que motivaron estudios más profundos. Los médicos detectaron un tumor con una puntuación Gleason de 9 (Grupo de Grado 5), una de las categorías más altas utilizadas para medir la agresividad de este tipo de cáncer, lo que indica una elevada capacidad de crecimiento y propagación.

Al momento del diagnóstico, la enfermedad ya se había extendido a los huesos, una condición conocida como metástasis ósea que ubica al cáncer en una etapa avanzada. Aunque este escenario suele presentar mayores dificultades terapéuticas que un tumor localizado, especialistas señalaron que el caso de Biden conserva una característica favorable: el cáncer es hormonosensible, es decir, responde a tratamientos destinados a bloquear o reducir la acción de la testosterona, hormona que puede estimular el crecimiento de las células tumorales.

Si bien el cáncer de próstata metastásico generalmente no se considera curable, los avances en hormonoterapia y otras estrategias de tratamiento han permitido mejorar significativamente la expectativa y la calidad de vida de muchos pacientes. Desde que se conoció su diagnóstico, el entorno del exmandatario ha informado que continúa bajo tratamiento y que la enfermedad está siendo manejada por sus médicos.