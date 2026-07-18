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Un pueblo de Europa paga 100.000 euros para que te mudes: tiene 188 habitantes y fijó claros requisitos

Este pueblo lanzó un programa para atraer nuevos vecinos con ayuda económica para comprar o remodelar viviendas.

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Un pueblo de Europa paga 100.000 euros para que te mudes: tiene 188 habitantes y fijó claros requisitos.
Un pueblo de Europa paga 100.000 euros para que te mudes: tiene 188 habitantes y fijó claros requisitos. Foto: Foto: Trentino
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En el corazón de Trentino-Alto Adigio, en Italia, el pequeño pueblo de Palù del Fersina decidió tomar cartas en el asunto frente a la despoblación: con apenas 188 habitantes, lanzó una propuesta para sumar vecinos y revitalizar la zona.

La iniciativa forma parte del programa “Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono”, impulsado por la Provincia Autónoma de Trento.

El plan contempla una ayuda de 20.000 euros para quienes compren una vivienda y hasta 80.000 euros adicionales para remodelar o restaurar casas ya construidas en el pueblo. Así, quienes decidan mudarse pueden recibir hasta 100.000 euros para instalarse y comenzar una nueva vida rodeados de montañas y valles.

Cómo es la vida en Palù del Fersina y qué ofrece a los nuevos vecinos

El programa no solo apunta a la cuestión económica: quienes se muden a Palù del Fersina podrán disfrutar de una vida tranquila, lejos del ritmo de las grandes ciudades. El entorno natural es uno de los grandes atractivos, con montañas, bosques y senderos ideales para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y paseos por la naturaleza.

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El pueblo de Italia que busca vecinos. Foto: Foto: UmPalai

Durante el invierno, el pueblo se transforma en un destino perfecto para quienes disfrutan de los paisajes nevados y buscan un entorno sereno para vivir.

Requisitos para acceder a la ayuda económica y mudarse al pueblo

Según la Provincia Autónoma de Trento, pueden acceder al programa quienes puedan comprar una vivienda legalmente en Italia y no sean residentes actuales del municipio, salvo los mayores de 45 años, que sí pueden aplicar aunque vivan allí.

Para recibir la ayuda, es necesario comprometerse a utilizar la casa como vivienda principal durante al menos 10 años o alquilarla por ese mismo período. De esta manera, el programa busca asegurar que los nuevos vecinos se integren y contribuyan a la vida del pueblo a largo plazo.

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